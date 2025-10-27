童綜合醫院嘉惠偏鄉 為疑似發展遲緩孩童免費評估

童綜合醫院兒童發展中心主任葉怡嘉為孩童看診。（童綜合醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院位於台中市海線地區，有感於城鄉差距，兒童發展中心與兒童發展社區資源中心合作，前進外埔區與后里區進行社區外展聯合評估服務，為偏鄉疑似發展遲緩的孩子盡一份心力。

童綜合醫院兒童發展中心主任葉怡嘉表示，台中市外埔區、后里區為偏鄉地區，兩地區距離鄰近醫院往返交通時間長，醫療資源缺乏，導致家長接受聯合評估的意願降低。童綜合醫院有鑒於此在外埔區、后里區舉辦社區外展聯合評估，整合兒童發展團隊，包含醫師、治療師、臨床心理師、個管師、社工師們，透過各專業服務間的合作介入，提升兒童各領域發展能力，促使有需要的家庭也能了解孩子發展及獲得親職教養最佳方法。

請繼續往下閱讀...

童綜合醫院從民國98年承接兒童發展聯合評估醫院計畫，成立兒童發展中心及兒童發展聯合門診，藉由提供疑似發展遲緩兒童能力評估、確診及病因分析，流程包含收案、安排相關診察、評估與檢查、給予綜合報告書、說明評估結果並討論後續療育安置建議以解決家長心中的疑惑，讓家庭了解孩子的狀況與未來方向，持續守護海線與山線地區兒童健康。

葉怡嘉指出，「發展遲緩」泛指0至6歲的兒童因各種原因導致其發展上呈現程度不同的落後現象，可分為認知遲緩、語言遲緩、動作遲緩、社會情緒遲緩、感官障礙、非特定性發展遲緩等6大類別。

兒童愈年幼其腦部的可塑性愈大，把握療育最佳時機，滿足其特殊需求，可減輕或改善遲緩的現象。早期療育的正面效果就是可以減少兒童未來在醫療復健、特殊教育與機構教養的支出，減輕家庭負擔及社會成本。

葉怡嘉說，兒童發展中心專業的發展評估能早期發現及早期療育，使兒童的生理、認知、社會互動、生活自理、情緒和語言等各方面發展獲得適當協助，呼籲家長發現孩子可能有發展遲緩現象時，可至童綜合醫院安排相關的兒童發展聯合評估。

童綜合醫院前進后里區舉辦社區外展聯合評估。（童綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法