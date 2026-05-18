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女性免疫力強竟藏殘酷代價！實測百萬細胞曝防線過激 反遭「這系統」吞噬

2026/05/18 12:11

研究指出，女性免疫系統通常維持較高警戒狀態，雖有助抵抗病毒，但也可能增加自體免疫疾病風險；圖為情境照。（圖取自photoAC）

研究指出，女性免疫系統通常維持較高警戒狀態，雖有助抵抗病毒，但也可能增加自體免疫疾病風險；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕女性通常比男性更能對抗病毒，但代價可能也更高。科學網站《Science Alert》報導，最新研究發現，女性免疫系統長期處於較高警戒狀態，雖有助抵抗感染，卻也可能增加免疫系統誤攻正常組織的風險，進一步提高罹患紅斑性狼瘡、多發性硬化症等自體免疫疾病的機率。

研究由澳洲加文醫學研究所（Garvan Institute of Medical Research）團隊主導，分析近千名男女、超過125萬個血液免疫細胞的基因活動差異。研究人員發現，女性與男性免疫系統存在明顯不同的運作模式，相關成果已發表於《美國人類遺傳學期刊》。

研究指出，女性體內與免疫反應相關的基因活動普遍較活躍，特別是在B細胞與T細胞等免疫細胞上更為明顯。這類細胞負責辨識外來病毒與病原體，能快速啟動防禦反應。

研究團隊形容，女性免疫系統如同長期維持較高警戒狀態，因此在面對病毒時通常反應較快。不過，當免疫系統過度活躍時，也更容易誤將人體正常組織視為攻擊目標，這項特性可能有助解釋，為何女性更容易出現紅斑性狼瘡等自體免疫疾病。

相較之下，研究發現男性免疫細胞較偏向基礎修復與維護功能，整體發炎反應較低。研究人員指出，這可能使男性更容易受到感染，或罹患部分癌症，但自體免疫疾病風險相對較低。

報導提到，研究團隊此次並非只觀察男女免疫細胞數量差異，而是進一步分析單一細胞中的基因活動狀態。研究人員表示，這是首次以如此高解析度比較男女免疫系統差異。

未來可能影響治療方式　不再男女同方

研究人員指出，目前包括紅斑性狼瘡在內的多數自體免疫疾病，治療方式大致相同，但未來若能更精準掌握男女免疫系統差異，可能有助發展更個人化的治療方向。

研究團隊也強調，人體免疫系統仍受到荷爾蒙、基因與生活習慣等多重因素影響，相關機制仍待後續進一步研究確認。

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