自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》符合2大條件 「過敏原檢測」健保給付、免費驗

2025/10/28 09:21

羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪表示，常見過敏原包括：塵蟎、花生等，檢測了解過敏原有助醫師調整藥物或進行免疫治療；情境照。（圖取自freepik）

羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪表示，常見過敏原包括：塵蟎、花生等，檢測了解過敏原有助醫師調整藥物或進行免疫治療；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣，每3-4人之中，就有1人深受過敏性鼻炎困擾。身受過敏困擾的你，知道「過敏原檢測」健保有給付嗎？對此，羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪特別說明，只要符合抽血免疫球蛋白IgE大於標準值，且醫師診斷為氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎或其他IgE介導疾病患者等2大條件，便能使用健保檢驗出約40項常見過敏原。

天氣變化時老是打噴嚏、眼睛癢？張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」發文說，常見過敏原包括：塵蟎、貓狗毛屑、黴菌、蟑螂、花粉、蝦蟹、花生、雞蛋等，想要知道自己是否過敏，只要符合健保2大給付條件規定：抽血免疫球蛋白IgE大於標準值；以及經醫師診斷為氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、或其他IgE介導疾病，如急性蕁麻疹、食物或藥物過敏等，便可免費檢測。

張家豪並指出，為什麼需要知道自己的過敏原？因為唯有避開過敏原，才能從源頭減少發作。且了解過敏原，除可進行飲食調整、選對枕頭、寢具、空氣清淨機，防治更有方向外，醫師也能依檢驗結果調整藥物或進行免疫治療。

另，張家豪也曾於臉書發文，針對常見過敏性鼻炎的塵蟎過敏，提出日常防治4對策，包括：

降低濕度：室內濕度控制在50%以下最理想，可使用除濕機或冷氣的除濕功能，並記得緊閉門窗，才能有效除濕。

選對寢具：使用防蟎寢具套，可有效隔絕塵蟎。選擇容易清洗、少棉絨的材質，避免使用羽毛枕或厚重棉被。

定期清潔：每兩週以熱水（攝氏55度以上）清洗床單、枕頭套與棉被套；使用高效率濾網吸塵器清潔床墊、地毯與沙發；避免室內堆積太多布質物品或絨毛玩具。

過濾空氣：使用具高效率濾網的空氣清淨機，過濾飄散空氣中的塵蟎屍體或排泄物；定期更換濾網，才能維持清淨效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中