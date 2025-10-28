健康網》符合2大條件 「過敏原檢測」健保給付、免費驗

羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪表示，常見過敏原包括：塵蟎、花生等，檢測了解過敏原有助醫師調整藥物或進行免疫治療；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣，每3-4人之中，就有1人深受過敏性鼻炎困擾。身受過敏困擾的你，知道「過敏原檢測」健保有給付嗎？對此，羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪特別說明，只要符合抽血免疫球蛋白IgE大於標準值，且醫師診斷為氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎或其他IgE介導疾病患者等2大條件，便能使用健保檢驗出約40項常見過敏原。

天氣變化時老是打噴嚏、眼睛癢？張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」發文說，常見過敏原包括：塵蟎、貓狗毛屑、黴菌、蟑螂、花粉、蝦蟹、花生、雞蛋等，想要知道自己是否過敏，只要符合健保2大給付條件規定：抽血免疫球蛋白IgE大於標準值；以及經醫師診斷為氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、或其他IgE介導疾病，如急性蕁麻疹、食物或藥物過敏等，便可免費檢測。

張家豪並指出，為什麼需要知道自己的過敏原？因為唯有避開過敏原，才能從源頭減少發作。且了解過敏原，除可進行飲食調整、選對枕頭、寢具、空氣清淨機，防治更有方向外，醫師也能依檢驗結果調整藥物或進行免疫治療。

另，張家豪也曾於臉書發文，針對常見過敏性鼻炎的塵蟎過敏，提出日常防治4對策，包括：

●降低濕度：室內濕度控制在50%以下最理想，可使用除濕機或冷氣的除濕功能，並記得緊閉門窗，才能有效除濕。

●選對寢具：使用防蟎寢具套，可有效隔絕塵蟎。選擇容易清洗、少棉絨的材質，避免使用羽毛枕或厚重棉被。

●定期清潔：每兩週以熱水（攝氏55度以上）清洗床單、枕頭套與棉被套；使用高效率濾網吸塵器清潔床墊、地毯與沙發；避免室內堆積太多布質物品或絨毛玩具。

●過濾空氣：使用具高效率濾網的空氣清淨機，過濾飄散空氣中的塵蟎屍體或排泄物；定期更換濾網，才能維持清淨效果。

