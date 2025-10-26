自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

虛擬健保卡》使用率不到1％ 力推「非典型醫療場域」加入

2025/10/26 20:55

民眾透過手機出示虛擬健保卡的QR Code，在中榮診間前門診報到。（記者蔡淑媛攝）

民眾透過手機出示虛擬健保卡的QR Code，在中榮診間前門診報到。（記者蔡淑媛攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署推動「虛擬健保卡」主打看病免帶卡，3年來成效仍有限，全國累計核發約116萬張，僅占人口約5%，依健保署中區業務組統計與推估，民眾實際使用率更不到1%。健保署表示，虛擬健保卡並非取代實體卡，而是提供民眾另一種就醫選擇，尤其在「非典型醫療場域」更有發展潛力。

健保署自2019年啟動虛擬健保卡試辦計畫，2022年起推動場域從遠距醫療、視訊診療與居家醫療，進一步擴大至一般門診。民眾可透過手機申辦虛擬健保卡，看診、領藥與實體卡同樣便利，再也不必擔心忘帶或卡片毀損，每次出示的QR Code僅限使用一次、5分鐘內即失效，避免被截圖盜用，資安更有保障，系統也具授權功能，可將長輩或15歲以下子女的卡綁定在自己手機上，協助就醫與領藥更方便。

健保署統計，截至今年8月底，全國累計核發虛擬健保卡已達116萬2815張，比起2022年底的38萬9243張，3年間成長超過2倍；全台提供虛擬健保卡服務的特約院所也從2022年的317家增加到今年8月的531家。

不過健保署中區業務組發現，虛擬健保卡的實際使用率仍不到1%，主因是醫師與民眾多半習慣使用實體卡，雖然在醫學中心、區域及地方醫院多已導入，但仍受限於民眾的數位落差與手機設備問題，推動不易，再加上醫療院所須負擔系統建置與維護成本，使虛擬健保卡的推廣速度明顯受限。

健保署統計，目前虛擬健保卡的實際使用仍以醫學中心為主，前段班幾乎由大型醫院包辦，包括林口長庚、高雄長庚及中國醫藥大學附設醫院。至於在「非典型醫療場域」中，羅東博愛居家護理所、馬偕居家護理所與羅東博愛醫院的使用量居前，主要應用於居家照護與遠距醫療。

健保署長陳亮妤表示，虛擬健保卡在宅急症照護、居家醫療、居家透析及遠距診療等「非典型醫療場域」更有發展空間，因為這些情境下實體卡使用較不方便，接下來會將推動重點鎖定相關領域，並設計「綁定獎勵」機制，鼓勵醫事人員協助病人開通虛擬卡，帶動更多院所參與居家與遠距醫療等計畫。

她也坦言，基層診所與衛生所常因設備不足卻步，健保署已將虛擬健保卡納入「雲端轉型補助計畫」，由資訊廠商協助系統整合，診所無須添購掃描器即可使用，未來也將持續升級系統，讓虛擬卡與實體卡可於同一流程中並行使用，提升院所意願。

