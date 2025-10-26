自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

兒科醫師ICU值班費僅900元 台大醫盼薪資要「配得上付出」

2025/10/26 11:17

台大兒童醫院。（資料照）

台大兒童醫院。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期社群平台熱議「台大兒科院聘專任主治醫師值ICU的班，時薪900元」，引出多位台大醫師先後澄清這是「誤會一場」，因為900元僅是「值班費」，台大醫院還有一筆25至30萬不等的底薪。但台大醫院兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安也提到，台大醫院兒科ICU必須接住最困難的兒童個案，希望公家醫院為陣守全台兒童重症最後一道防線的醫師提供配得上付出的薪資。

醫界近年來面臨「5大皆空」現象，內科、外科、婦產科、兒科及急診科醫師常有缺額出現，近期網路更傳出，台大兒科院聘專任主治醫師值班ICU（加護病房），時薪只有900元。

但陳俊安指出，網傳的900元只是醫師的值班費，台大醫院不同於其他醫院零底薪、做多少給多少的制度，編制內的醫師都有一定的底薪，而根據科部的說法，月薪通常落在25至30萬之間。

陳俊安坦言，其實25至30萬的薪資對於大醫院的兒科醫師來說「真的不算好」，在有兒科專科醫師資格的前提下，只要在兒科診所看診就能拿到差不多水平的薪水，與兼做醫美、當網紅接業配的人相比，「努力完成重症次專科訓練、卻拿這樣的辛苦錢很可能會被譏笑。」

「我們的家務事，可能關係到全台很多重病孩子一輩子的事」，陳俊安說，台大醫院的兒科ICU承接了來自全台各地最困難的兒科個案，病房裡可能同時間有好幾台葉克膜在運轉、住院診斷病名可能是長到唸不出來的罕病，許多孩子更是在台大醫院「最後一搏」。

陳俊安認為，有熱誠有能力的醫師願意來照顧這群重症孩子，他不會只用「值班醫師」來定義，這些醫師也是台大兒科的正式成員，希望公家醫院能不能突破種種限制，為這群陣守全台兒童重症最後一道防線的醫師，提供更配得上他們付出的薪資。

