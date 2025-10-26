高雄榮總歡慶創院35週年 開辦路跑倡導健康樂活

高雄榮總院長陳金順參與接力賽。（高雄榮總提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄榮民總醫院今年創院35週年，今（26）日在世運主場館舉辦樂活永續路跑暨第3屆台灣醫學中心接力賽，共有16家醫療機構組成近50支隊伍串聯響應，今年首次邀請「中華視障路跑運動協會」組隊參賽，由陪跑員與視障跑者相伴，讓整場路跑賽事更具意義。

高雄榮總院長陳金順表示，高榮是高屏地區唯一公立醫學中心，創院35年以來，提供南部地區榮民、榮眷及一般民眾最佳之醫療服務與照顧，致力成為南台灣醫療照護的重要支柱。這次活動不僅是一場運動盛會，更是醫療與社會責任的實踐與結合，導全民健康樂活。

高雄榮總歡慶創院35週年舉辦路跑活動。（高雄榮總提供）

高雄榮總延續辦理第3屆台灣醫學中心接力賽，邀請全國各醫學中心與多家醫療院所齊聚世運主場館，以5人組隊方式參與20公里接力賽，共有16家醫療機構組成近50支隊伍串聯響應，明年也將交由義大醫院繼續辦理。

活動現場除路跑賽事外，也設置多元健康衛教與政策宣導攤位，涵蓋運動防護、預立醫療、愛滋篩檢、肌少症、職災權益、咖啡因與酒精知識、科技體適能檢測等，並結合運動產業、眷村美食及台灣小吃等市集攤位，讓民眾在運動之餘，也能享受多元化的休閒體驗。

