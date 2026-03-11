健康網》福島311滿15年 台日聯手測試緊急輻射治療新藥

LIB-101緊急輻射醫療臨床試驗代表團參與311東日本大震災追悼復興祈念式。台日雙方即將啟動新藥試驗。（台灣醫界聯盟基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕日本311福島大震災屆滿15週年，日本首相高市早苗今（11日）出席福島震災復興祈念活動。台日雙方也宣布啟動「緊急輻射醫療」合作計畫，透過在福島推動臨床研究合作，結合當地核災醫療經驗，強化國際緊急醫療合作與公共安全研究量能。

台灣麗寶新藥與福島醫科大學已正式啟動LIB-101緊急輻射醫療臨床試驗合作。財團法人醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，代表團除參加福島震災復興祈念活動外，也拜會福島縣政府、福島醫科大學輻射緊急醫療中心，以及東日本大震災・原子力災害傳承館，就311震災復興經驗、核災醫療體系建構，以及台日公共安全合作等議題進行交流。

LIB-101緊急輻射醫療臨床試驗代表團參訪福島醫科大學輻射緊急醫療中心。（台灣醫界聯盟基金會提供）

林世嘉指出，首批LIB-101成品藥預計於3月底送抵福島醫科大學。本次由研究者發起的臨床試驗（IIT）合作，主要針對福島第一核電廠除役作業相關工作人員，在重大輻射事故情境下的醫療應用，評估LIB-101於高劑量輻射暴露後，是否能延緩或改善輻射性皮膚損傷的發生與惡化時間，作為未來核災或輻射事故醫療應變的潛在治療選項。

LIB-101為重組人類介白素-12（Interleukin-12）蛋白質新藥，具促進多重造血細胞恢復與免疫調節潛力。該藥物過去已獲得美國政府生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA，Biomedical Advanced Research and Development Authority）支持。BARDA為美國政府推動緊急醫療對策的核心機構，在COVID-19疫情期間曾向Moderna、Janssen（J&J）等藥廠提供數十億美元資助，以加速疫苗臨床試驗與供應鏈建立。

研究顯示，LIB-101可同時促進白血球、紅血球與血小板恢復，對改善急性輻射症候群（Acute Radiation Syndrome, ARS）具潛在治療效果，是目前全球少數具備多重造血修復能力的候選緊急輻射治療藥物之一。此次台日合作也被視為結合福島核災實務經驗與新藥研發的重要里程碑，盼能為未來核災或重大輻射事故建立更完善的醫療防護體系。

