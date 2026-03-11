護理友善醫院評選出爐「最高獎金200萬」 台大、北榮未入榜原因曝光

衛福部今公布首屆「護理友善職場典範認證」評選結果，共有115家醫院自願參與申請，最終32家醫院脫穎而出。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部今（11日）公布首屆「護理友善職場典範認證」評選結果，共有115家醫院自願參與申請，最終32家醫院脫穎而出。評選以「護理職場意見反應機制」、「多元彈性排班」及「友善留任措施」三大面向為重點，其中醫學中心入榜者每家可獲200萬獎勵金，經費須專款專用於護理人員。不過，兩大醫學中心龍頭台大醫院與台北榮總此次都未入榜，照護司說明，台大醫院今年並未報名，而北榮雖有參與，但在人力留任成長與穩定度指標上，與入選醫院相比略為落後。

衛福部長石崇良表示，此次認證不只是表揚護理友善醫院，更是推動護理人力政策改革的重要里程碑。行政院已在113年核定「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，114年至117年將投入275億元，由衛福部、教育部與考選部等跨部會合作，從人才培育、正向職場與薪資改善三大方向推動改革。

請繼續往下閱讀...

蔡淑鳳指出，今年評選採兩階段審查，由護理、醫院管理、產官學界與社會團體代表組成專家委員進行綜合評估。三大評比面向中，「護理職場意見反應與解決機制」占20%，「多元彈性自主排班」占40%，「其他友善留任措施」占40%。此外，醫院是否達到三班護病比標準、人力留任率是否穩定成長，也是重要評估指標。

本次入選典範醫院共32家，包括6家醫學中心、10家區域醫院、9家地區醫院及7家偏鄉醫院。蔡淑鳳指出，許多入選醫院都有特色，例如建立護理意見溝通平台、推動彈性排班制度，或導入智慧科技減輕護理工作負荷。她舉例，部分醫院透過智慧系統協助病房管理，減少護理人員行政負擔，也有醫院強化臨床導師制度，讓資深護理師帶領新進人員，提升留任率。

她也強調，評選並非單看福利條件，例如宿舍或餐點補助，而是更重視這些措施是否真正轉化為「人力留任與穩定成長」。若福利多但護理人員仍持續流失，在評分指標上就不會特別突出。獲選醫院除了公開表揚外，也將獲得獎勵金，醫學中心每家200萬元、區域醫院100萬元、地區醫院依床數50萬至70萬元、偏鄉醫院10萬元。

114年度「護理友善職場典範認證計畫」典範醫院名單（不計名次）

醫學中心6家：

1.臺中榮民總醫院

2.彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院

3.醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院

4.長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院

5.長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院

6.奇美醫療財團法人奇美醫院

區域醫院10家：

1.戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院

2.台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院

3.國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院

4.醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院

5.衛生福利部桃園醫院

6.高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）

7.長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院

8.佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

9.中國醫藥大學北港附設醫院

10.天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院

地區醫院9家：

1.長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院

2.臺中榮民總醫院埔里分院

3.奇美醫療財團法人佳里奇美醫院

4.高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）

5.義大醫療財團法人義大大昌醫院

6.霧峰澄清醫院

7.健仁醫院

8.竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院

9.國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院

偏鄉醫院7家：

1.彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院

2.長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院

3.國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院

4.屏東榮民總醫院龍泉分院

5.高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）

6.新興醫療社團法人新興醫院

7.衛生福利部臺南醫院新化分院

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法