自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》戒澱粉仍發炎、代謝差？ 醫揭Omega-7是血糖守門員

2026/03/11 17:50

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，沙棘果和夏威夷豆中所含的豐富Omega-7，可說是保護胰臟過勞的血糖守門員；示意圖。（圖取自freepik）

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，沙棘果和夏威夷豆中所含的豐富Omega-7，可說是保護胰臟過勞的血糖守門員；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕提到好油，許多人第一個想到常常是Omega-3。不過，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，現代醫學發現，脂肪在某些時候也具備荷爾蒙功能，且會分泌各種信號指揮全身。其中最關鍵的脂質之一，就是沙棘果中富含的Omega-7。它不僅在調節代謝上擔任指揮官的角色，同時也是保護胰臟過勞的血糖守門員。並表示天然食物中，Omega-7最豐富的來源就是沙棘果和夏威夷豆。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網頁發文表示，Omega-7可能是找回代謝平衡中很多人忽略的關鍵。在大自然中，Omega-7最豐富的來源就是沙棘果和夏威夷豆。此外，其具有以下4大特性：

代謝的傳聲筒：讓身體動起來

Omega-7有個神奇的綽號，叫做「脂肪因子（Lipokine）」。當體內濃度足夠時，它會讓肝臟和肌肉開始處理糖分，形成修復代謝問題的隱形推手。此外，它還能阻止肝臟合成多餘脂肪，直接減少脂肪肝這類內臟脂肪的囤積，進而改善胰島素阻抗。

腸道的隱形盾牌：從源頭阻擋發炎

此外，李思賢說，Omega-7不只從表面上抗發炎，還協助強化腸道防線。當防線穩固，細菌毒素便無法輕易入侵血液，體內就能減少發炎反應。這意味著，Omega-7能從最源頭幫我們把關腸道健康，間接降低全身發炎指數。

關掉體內的「發炎警報器」

李思賢說明，更重要的是，身體裡有一個控制發炎的總開關（學名叫做 NF-κB）。當長期壓力大、飲食不正常，這個開關就會像壞掉的警報器一樣響個不停，導致全身發炎指標居高不下。Omega-7能精準地關閉警報器，讓身體不再製造發炎物質。

血糖的守門員：保護胰臟過勞

另外，李思賢提及，對於正處於糖尿病前期或血糖不穩者來說，Omega-7可讓血液中的糖分能順利進入細胞被轉化為能量，而不是堆積在血管裡。還能守護胰臟中負責分泌胰島素的細胞，也等於守住了身體自主調節血糖的最後防線。

李思賢提醒，代謝修復是一場長期抗戰，如果你正受代謝症候群或慢性發炎所苦，除了調整生活型態，或許這個深藏不露的脂質因子，正是你目前最需要的代謝助力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中