健康網》戒澱粉仍發炎、代謝差？ 醫揭Omega-7是血糖守門員

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，沙棘果和夏威夷豆中所含的豐富Omega-7，可說是保護胰臟過勞的血糖守門員；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕提到好油，許多人第一個想到常常是Omega-3。不過，鄰好西醫診所醫師李思賢表示，現代醫學發現，脂肪在某些時候也具備荷爾蒙功能，且會分泌各種信號指揮全身。其中最關鍵的脂質之一，就是沙棘果中富含的Omega-7。它不僅在調節代謝上擔任指揮官的角色，同時也是保護胰臟過勞的血糖守門員。並表示天然食物中，Omega-7最豐富的來源就是沙棘果和夏威夷豆。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網頁發文表示，Omega-7可能是找回代謝平衡中很多人忽略的關鍵。在大自然中，Omega-7最豐富的來源就是沙棘果和夏威夷豆。此外，其具有以下4大特性：

代謝的傳聲筒：讓身體動起來

Omega-7有個神奇的綽號，叫做「脂肪因子（Lipokine）」。當體內濃度足夠時，它會讓肝臟和肌肉開始處理糖分，形成修復代謝問題的隱形推手。此外，它還能阻止肝臟合成多餘脂肪，直接減少脂肪肝這類內臟脂肪的囤積，進而改善胰島素阻抗。

腸道的隱形盾牌：從源頭阻擋發炎

此外，李思賢說，Omega-7不只從表面上抗發炎，還協助強化腸道防線。當防線穩固，細菌毒素便無法輕易入侵血液，體內就能減少發炎反應。這意味著，Omega-7能從最源頭幫我們把關腸道健康，間接降低全身發炎指數。

關掉體內的「發炎警報器」

李思賢說明，更重要的是，身體裡有一個控制發炎的總開關（學名叫做 NF-κB）。當長期壓力大、飲食不正常，這個開關就會像壞掉的警報器一樣響個不停，導致全身發炎指標居高不下。Omega-7能精準地關閉警報器，讓身體不再製造發炎物質。

血糖的守門員：保護胰臟過勞

另外，李思賢提及，對於正處於糖尿病前期或血糖不穩者來說，Omega-7可讓血液中的糖分能順利進入細胞被轉化為能量，而不是堆積在血管裡。還能守護胰臟中負責分泌胰島素的細胞，也等於守住了身體自主調節血糖的最後防線。

李思賢提醒，代謝修復是一場長期抗戰，如果你正受代謝症候群或慢性發炎所苦，除了調整生活型態，或許這個深藏不露的脂質因子，正是你目前最需要的代謝助力。

