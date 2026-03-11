自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

日本東北311震災15週年 台日美攜手核災醫療

2026/03/11 21:00

麗寶新藥與福島醫科大學啟動LIB-101緊急輻射醫療臨床試驗合作，台日雙方代表於福島醫科大學合影。麗寶新藥總經理Henry Liu（前排左四）、醫界聯盟基金會執行長林世嘉（前排左3）、麗寶集團總管理處副總陳毅桓（前排左2）與福島醫科大學校長竹之下誠一（前排右4）、福島醫科大學副校長山下俊一（前排右3）以及核災支援綜合中心主任長谷川有史（前排右2）於會後合照。（麗寶新藥提供）

麗寶新藥與福島醫科大學啟動LIB-101緊急輻射醫療臨床試驗合作，台日雙方代表於福島醫科大學合影。麗寶新藥總經理Henry Liu（前排左四）、醫界聯盟基金會執行長林世嘉（前排左3）、麗寶集團總管理處副總陳毅桓（前排左2）與福島醫科大學校長竹之下誠一（前排右4）、福島醫科大學副校長山下俊一（前排右3）以及核災支援綜合中心主任長谷川有史（前排右2）於會後合照。（麗寶新藥提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本東北大地震15週年，麗寶新藥（7888）近日率團前往福島，與福島醫科大學正式啟動新藥LIB-101在「緊急輻射醫療」領域的 IIT（Investigator-Initiated Trial）臨床試驗合作。麗寶新藥表示，希望透過此次在福島推動臨床研究合作，結合當地核災醫療經驗，促進國際緊急醫療合作與公共安全研究。這也是台日美三方在核災醫療與公共衛生安全領域的重要合作里程碑。

福島在311發生重大核能事故後，已逐步建立完整的核災醫療與輻射事故應變體系，目前已成為全球核災醫療研究與政策發展的重要據點。

麗寶新藥指出，首批LIB-101成品藥預計於今年3月底送抵福島醫科大學，此次IIT試驗合作主要針對福島核一廠除役作業相關工作人員在重大輻射事故情境下的醫療應用，評估於高劑量輻射曝露後，LIB-101延緩或改善輻射性皮膚損傷發生與惡化時間的潛在治療效果。

LIB-101為重組人類介白素-12（Interleukin-12）蛋白質新藥，具備促進多重造血細胞恢復與免疫調節之潛力，過去已獲得美國政府BARDA（Biomedical Advanced Research and Development Authority）支持，用於開發急性輻射症候群之醫療對策。相關研究顯示，該藥物可同時促進白血球、紅血球與血小板恢復，為目前全球少數具備多重造血修復能力的潛在緊急輻射治療藥物之一。

財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，福島醫科大學在日本核災醫療與輻射醫學研究領域具有重要地位，長期承擔日本核災醫療體系的研究與教育任務。此次合作不僅象徵LIB-101正式進入日本臨床研究場域，也代表台日美三方在核災醫療與公共衛生安全領域的重要合作里程碑。

麗寶新藥總經理Henry Liu表示，公司將持續推動LIB-101在緊急輻射醫療及腫瘤免疫治療領域的全球臨床開發，此次於震災紀念日到訪福島，透過與福島醫療與政府體系建立連結，有助於將藥物研發與實際核災醫療場域結合，未來亦可拓展相關適應症與國際合作機會，進一步強化公司在緊急醫療與免疫治療新藥市場 的發展潛力。

