健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》睡夢中猝死4前兆 胸腔醫示警：這6小時最危險

2026/03/11 20:16

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，睡眠中猝死並非完全無預警，除與心律不整等相關，若出現睡醒就頭痛、夜間心悸或胸口悶熱等前兆，也須提高警覺；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示,睡眠中猝死並非完全無預警,除與心律不整等相關,若出現睡醒就頭痛、夜間心悸或胸口悶熱等前兆,也須提高警覺;情境照。(圖取自freepik)

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫變化大，加上傳出大研生醫董座張家銘不幸猝死消息，引發外界關注睡夢中猝死的風險。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，睡眠中猝死並非完全無預警，除與心律不整、睡眠呼吸中止症、心肌梗塞相關，若出現睡醒就頭痛、睡覺被噎醒或喘醒、夜間心悸或胸口悶熱、走路變慢、起身吃力，顯示心臟功能下降，須提高警覺。此外，午夜12點到清晨6點常是猝死高峰期，也應特別當心。

睡夢中猝死高危7族群

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，臨床上，睡眠中猝死（Sudden death during sleep）常見高危險族群包括以下7大類，並提醒，若同時符合2項以上，尤其最近出現「累到睡覺都會喘」，建議及早檢查。

1.40-70歲男性：男性心血管疾病風險較高，夜間心律不整或心肌梗塞機率增加。

2.壓力大的上班族：長期壓力會造成自律神經失衡，增加夜間心律不整風險。

3.長期打呼、白天嗜睡者：可能有阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA），夜間反覆缺氧。

4.高血壓控制不良者：血壓波動可能增加夜間心血管事件。

5.心臟肥厚或心肌病家族史者：較容易出現致命性心律不整。

6.睡前飲酒者：酒精會抑制呼吸中樞，使夜間缺氧加重。

7.睡在過冷環境者：寒冷會造成血管收縮，增加夜間心臟負荷。

睡夢中身體3變化

黃軒說明，睡眠時，人體其實處於一種生理防禦最低的狀態，身體會出現3個變化：1.心血管活動下降，心跳變慢，血壓降低，這原本是正常生理現象，但若有心臟疾病，可能誘發致命心律不整。2.呼吸反射變遲鈍，由於睡眠時大腦對缺氧的反應較慢，若出現睡眠呼吸中止、嚴重打呼、呼吸暫停，可能造成長時間缺氧。3.自律神經波動，尤其午夜至清晨是交感神經與副交感神經交替最劇烈的時候，因此，午夜12點到清晨6點也是猝死高峰期

留意猝死4大前兆警訊

此外，黃軒提及，許多人以為猝死沒有徵兆，除臨床上常見發生猝死3大原因：致命性心律不整、阻塞型睡眠呼吸中止症、夜間心肌梗塞之外，其實身體常會出現以下4大警訊，顯示心臟功能下降，除應提高警覺，也建議接受心電圖、心臟超音波、睡眠呼吸檢查：

睡醒就頭痛：可能代表夜間缺氧。

睡覺被噎醒或喘醒：典型睡眠呼吸中止症症狀。

夜間心悸或胸口悶熱：可能是心律不整或心臟缺血。

走路變慢、起身變吃力：可能是心臟功能下降。

看似健康也有隱藏風險

黃軒強調，許多睡夢中猝死其實具有可預防性，並提醒，即使看似健康的人，也可能由於暴飲暴食、缺乏運動、酒後泡澡、情緒劇烈波動或感冒未癒仍過度勞累等隱藏風險，導致誘發急性心血管事件。若本身有長期打呼、三高、抽菸喝酒或壓力大等情況，建議定期檢查心臟與睡眠品質。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

