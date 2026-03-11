自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》一吃油就腹脹腹瀉？ 醫示警恐非單純腸胃問題

2026/03/11 16:42

民眾一吃油就拉肚子？專家表示，關鍵可能在膽汁消化脂肪的能力變弱，與腸道菌平衡出問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾一吃油就拉肚子？專家表示，關鍵可能在膽汁消化脂肪的能力變弱，與腸道菌平衡出問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都有類似經驗，只要吃稍微油膩的食物，就會出現腹脹甚至腹瀉的情況，但同桌吃飯的人卻完全沒事。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，這種差異不單純只是腸胃問題，可能是膽汁消化脂肪的能力變弱，久而久之甚至影響血管健康。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，當我們吃進油脂食物時，肝臟會分泌膽汁，而膽汁裡面有膽汁酸，它的作用可以想像成把油「打散」的小幫手，油脂原本會黏在一起，但在膽汁酸作用下變成細小顆粒，促進腸道吸收。如果過程順利，大部分人吃油不會有感覺，只要膽汁調節變得不順，消化過程就會開始出現腹脹、排便變快、整個人覺得疲倦。這些看起來只是小症狀，卻是提醒油脂處理能力可能下降的警訊。

張家銘說明，膽汁酸雖然是肝臟製造的，但真正會影響膽汁酸狀態的，其實是腸道菌，腸道裡的細菌會把膽汁酸轉換成不同型態，而這些改變，會影響整個身體怎麼處理脂肪和膽固醇。腸道菌平衡時，膽汁酸的調節也會比較穩定，油脂代謝、膽固醇處理與發炎反應，易維持在比較健康的狀態。一旦腸道菌開始失衡，膽汁酸的比例就可能改變，油脂消化能力下降，身體容易不舒服。

研究也發現，膽汁酸與腸道菌的變化，不只影響消化系統，當脂肪代謝不順、膽固醇處理效率下降，同時慢性發炎反應增加時，長期可能促進血管內脂質堆積，增加動脈粥樣硬化風險，長期下來進一步影響血管健康。

張家銘建議，若經常出現吃油後腹脹、排便不穩或疲倦等情況，可從生活型態調整開始，例如，增加水溶性膳食纖維的攝取，例如燕麥、豆類、菇類、海藻、蘋果、秋葵與地瓜等，有助維持腸道菌平衡與膽汁酸調節。此外，規律運動、充足睡眠與固定作息，也能改善腸道環境與代謝狀態。

