健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》睡太少、睡太多都傷！ 研究：超過9小時腎病風險增41％

2026/03/11 21:11

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，最新國外大型研究發現，睡眠時間其實也要「剛剛好」，睡太少或太多，都可能增加慢性腎臟病風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為「睡越久越健康」，尤其退休後能睡到自然醒，常被視為養生。不過，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，最新國外大型研究分析逾17萬名長者資料發現，睡眠時間其實也要「剛剛好」，睡太少或睡太多，都可能增加慢性腎臟病風險。尤其，若睡眠間達9小時以上，風險甚至增加約41%。

傅裕翔於臉書專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文表示，1項今年發表在《American Journal of Lifestyle Medicine》的大型研究，分析超過17萬名60歲以上長者的資料，結果發現睡眠時間與慢性腎臟病（CKD）之間呈現「U型關聯」。也就是說，睡眠時間過短或過長，其實都不理想。

研究把7小時當作基準值，因為這一組腎臟病比例最低（約5.3%）。相較之下，每天只睡5小時以下的長者，慢性腎病機率增加約55%；而睡9小時以上，風險也增加約41%。

傅裕翔說，研究指出，即便調整年齡、性別、糖尿病、肥胖、心血管疾病等因素，這個關聯依然存在。而平均睡7個小時的長輩，得到慢性腎病的機率最低，睡眠時間越短或是越長，都伴隨著慢性腎病的機率增加。而且，這種關聯在不同性別、不同族群、不同BMI分組裡都看得到，顯示不是單一族群的問題，而是一個普遍現象。

研究推論，睡太少時，交感神經容易過度活化，壓力荷爾蒙升高，發炎指數上升，長期可能影響腎臟血流與過濾功能。至於睡太久，可能代表睡眠品質差、白天活動少、發炎反應增加，甚至動脈僵硬度提高，也會拖累腎功能。

不過，傅裕翔強調，研究雖然只能看出有關聯，不能直接證明因果。但當我們看到這麼大規模的研究資料，仍然值得提高警覺。並提醒，睡眠就像煮飯的火候，時間太短不行，太長也會壞鍋。如果本身或家人有慢性病，又常常睡不到6小時，或每天都超過9小時，可能不只是作息問題，而是身體給你的警訊。

