健康網》打瘦瘦針要怎麼吃？ 蛋白質、水分都是關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕打瘦瘦針要配合什麼樣的飲食？營養師陳怡婷指出，吃少但要吃「對」，6大飲食策略+運動習慣，才不會讓肌肉流失。

陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享，6大飲食策略，可以瘦得更健康：

●確保蛋白質攝取量：

每公斤體重1.1公克以上，需視個人狀況調整，選擇優質蛋白質（豆魚蛋肉類）。

●減少空熱量食物：

避開營養價值低的「空熱量」食物，如餅乾零食、汽水可樂等。

●減少超加工食品：

減少過多人工添加物攝取，如香腸、培根、肉鬆等。

●減少高油食物：

高油食物含高飽和脂肪酸，也會增加噁心感，如油炸物、肥肉等。

●足夠水分：

水分至少為體重30倍以上，預防便秘。

●足夠膳食纖維：

補足膳食纖維（如蔬菜類1-2拳頭/餐、水果類2拳頭/天）。不足可以考慮補充纖維粉，增加腸道蠕動，預防便秘 。

