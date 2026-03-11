自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》打瘦瘦針要怎麼吃？ 蛋白質、水分都是關鍵

2026/03/11 23:57

營養師陳怡婷表示，愈來愈多人打瘦瘦針，吃得對之外，建議每週150分鐘以上的中強度運動，預防肌肉流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師陳怡婷表示，愈來愈多人打瘦瘦針，吃得對之外，建議每週150分鐘以上的中強度運動，預防肌肉流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕打瘦瘦針要配合什麼樣的飲食？營養師陳怡婷指出，吃少但要吃「對」，6大飲食策略+運動習慣，才不會讓肌肉流失。

陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享，6大飲食策略，可以瘦得更健康：

●確保蛋白質攝取量：
每公斤體重1.1公克以上，需視個人狀況調整，選擇優質蛋白質（豆魚蛋肉類）。

●減少空熱量食物：
避開營養價值低的「空熱量」食物，如餅乾零食、汽水可樂等。

●減少超加工食品：
減少過多人工添加物攝取，如香腸、培根、肉鬆等。

●減少高油食物：
高油食物含高飽和脂肪酸，也會增加噁心感，如油炸物、肥肉等。

●足夠水分：
水分至少為體重30倍以上，預防便秘。

●足夠膳食纖維：
補足膳食纖維（如蔬菜類1-2拳頭/餐、水果類2拳頭/天）。不足可以考慮補充纖維粉，增加腸道蠕動，預防便秘 。

