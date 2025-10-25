自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》獨老餐會暖心登場 醫：減少孤獨感才能健康呷百二

2025/10/25 19:35

仁濟院最怕獨老就此孤獨生活，志工定期訪視獨老、關心他們，仁濟院董事長林明成表示，老人家一定要出來走走，有助於身心健康。（記者李惠芬攝）

仁濟院最怕獨老就此孤獨生活，志工定期訪視獨老、關心他們，仁濟院董事長林明成表示，老人家一定要出來走走，有助於身心健康。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕重陽節即將到來，仁濟院宴請獨老餐宴已舉辦15屆，邀請台北市萬華、大同、中正區近300多位長者參加「重陽敬老餐會」。仁濟院董事長林明成表示，就是要長者能出來走走，無論是與老朋友互動或是跟志工聊聊，都有助於身心健康。

仁濟院籌辦長照中心 關懷長輩另一章

台北市獨居長者列管總數有1萬44人，台北仁濟院長期致力於關懷獨居弱勢長者，在獨居長者關懷服務上，除了每月志工關心3個行政區的長輩日常生活以外，還定期辦理聚餐及活動，增加長輩社交機會，林明成表示，這也呼應長照3.0計畫中「在地安老、回歸社區」願景。

不僅舉辦餐宴，在志工安排下，也設計不少認知遊戲，讓長輩藉著遊戲了解自己反應力、認知力及記憶力等。80歲老伯伯說，自己獨居但不孤單，仁濟院志工常來噓寒問暖，在餐宴桌上，會安排兩位志工，幫長輩們夾餐，對牙口不好的長輩，還會特別挑出適合菜餚。

世壯運選手老當益壯 林明成勉勵大家要動起來

林明成表示，隨著醫學及時代的演進，許多長者即使到了70歲的高齡、還是擁有發展的潛力、並能創造不同的生活。精彩的銀髮生活必然會隨著社會的改變以及科技的進步得以落實。即使年紀越來越大，也將不再有「退休=老化」的刻板觀念。

仁濟院每年舉辦的「重陽敬老餐會」，董事長林明成一定會親自發紅包，要獨老健康呷百二。（記者李惠芬攝）

仁濟院每年舉辦的「重陽敬老餐會」，董事長林明成一定會親自發紅包，要獨老健康呷百二。（記者李惠芬攝）

仁濟院明年還要成立日照中心，不單是照料獨老，也將擴大服務層面。林明成說，期盼每位長者在生命不同的階段，都能享有自主、尊嚴及符合需求的生活。

總院長林水龍表示，為使長者照顧更加完善，志工與長輩以配對編組的方式聯絡情感、定期關懷，減少獨居長輩的孤獨感，讓重陽餐會或小型聚會等活動進行。

林明成勉勵長輩，在世界壯年運動會上，看到90幾歲還在跑步、104歲在羽球場上打球，翻轉了大家對於高齡者的印象。仁濟院在活化站課程裡，也規劃了一系列的體能促進多元學習的課程，教導大家如何增加肌群強度、吸收新知活化大腦，我們不但要活得長壽還要是健康的長壽。

