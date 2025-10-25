自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》泰國皇太后曾缺血性中風 醫：3症狀常突然跌倒

2025/10/25 14:46

健康網》泰國皇太后曾缺血性中風 醫：3症狀常突然跌倒


詩麗吉曾在2012年因急性缺血性中風而跌倒，從此淡出公開場合。西園醫院神經內科主治醫師謝向堯表示，要視為「準中風」處置。（歐新社）

〔健康頻道／綜合報導〕泰國王室辦公室於24日宣布，太后詩麗吉（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）在泰國朱拉隆功紀念醫院安詳辭世，享壽93歲。她自2012年因運動時突感到不適並跌倒，經磁振造影檢查確診為缺血性中風，之後即淡出，甚至未出席當年國王蒲美蓬85歲的壽誕盛禮。

根據西園醫院衛教資料，神經內科主治醫師謝向堯指出，病人常因突然覺得頭暈、心悸、視力模糊，若不注意易跌倒。他說，曾有一位60多歲婦人因天氣冷，剛起床準備運動即發生症狀，送至醫院後，卻已無上述症狀，為了慎重起見，由神內醫師接手，並要求住院觀察。

謝向堯說，腦血管缺血是腦中風之一，眾所周知，最典型的腦中風就是血管塞住腦部特定區域，導致一手一腳無力、講話模糊，或合併其他症狀。而暫時性腦血管缺血， 簡單來比喻，就是腦部快中風了，但在血管完全塞住前一瞬間又自然通了，所以沒有留下後遺症。從症狀發生到完全恢復正常，一般不會超過半小時。

但在臨床處置上要視同「準中風」，謝向堯說，若忽視不注意，幾天之內很有可能再度發生類似症狀，搞不好就真的血管塞住了也說不定。

謝向堯提到，除了確定血壓、血脂是否控制良好之外，通常需要做頸動脈超音波以評估血管狹窄程度。大多數的血管硬化如果在可接受範圍以內，只需服用預防中風的藥物即可（抗血小板藥物，如阿斯匹靈）；假如血管硬化超過預期，例如狹窄程度超過70%，因為有很大機率發生再度中風，除了服用藥物外，甚至必須考慮做介入性治療，也就是在重要血管特別狹窄處擺放血管內支架、撐開血管。

他說，若懷疑患者腦內血管有廣泛硬化，或是其實本次事件之前可能早已有過中風跡象，由於頸動脈超音波並無法完全看清腦內較深層血管，甚至必須做電腦斷層血管攝影或磁振造影血管攝影去釐清腦內狀況。

甚至心臟部分，至少須做心電圖；必要時還得評估心臟超音波，或安排長時間心電圖以釐清是否可能有陣發性心律不整、心臟血栓或瓣膜疾病等等。萬一心臟也有問題，也須會同心臟科一併處理相關疾病。

