加熱菸合法開賣風波不斷 衛福部：政策明確、執法絕不退讓

加熱菸合法上架後才一週爭議就沒停過；示意圖。（記者林志怡攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕加熱菸合法上架後才一週爭議就沒停過，雖然國健署搬出「消費者保護法」，以行政函釋開放加熱菸載具可於販售場所「必要展示」，卻仍難平戒菸團體質疑，認為此舉違反「菸害防制法」精神、形同向菸商低頭。對此衛福部長石崇良今（25日）強調，政府在政策上立場一致，加熱菸從菸柱到載具都得經過審查，包裝標示也要符合規定，在販售地點展示是為避免非法產品魚目混珠，政策明確、執法絕對不會退讓。

石崇良今天上午出席「台北國際乳癌研討會」受訪時指出，菸沒有什麼健康的菸，抽菸就是不好，政府能把關的就是評估其風險不能高於現行紙菸，像是經過專家會議擬定出尼古丁含量規範等；電子煙與加熱菸是時勢所趨，若持續不納管、放任水貨充斥市面，對民眾更加不利，最後在立法院通過的版本中，電子煙屬於「類菸品」，全面禁止，加熱菸則被歸為「指定菸品」，須通過健康風險評估審查後才能合法進口與販售。

針對加熱菸爭議，石崇良坦言，雖然經過許多專家討論才讓加熱菸上市，但一開始大家還有點搞不清楚狀況，相信制度上路後會逐漸步入常軌，雖然剛開始難免會有些紛擾，但執法沒有模糊空間。

對於率先上市的加熱菸產品未標示尼古丁含量，石崇良說，加熱菸審查歷時兩年，衛福部雖已公告尼古丁標示必須揭示，但業者送審時尼古丁含量規範尚未出爐，導致前後執行上出現落差。他強調，尼古丁是加熱菸健康風險最高的部分，「這是不可退讓的紅線」，如有標示不實將依法開罰。

至於加熱菸載具展示爭議，石崇良說，加熱器是吸食加熱菸的必要工具，也必須經過審查，若完全禁止展示，反而可能讓其他非法產品魚目混珠，政府要求業者在販售菸品的場所內進行必要展示，是為了資訊公開透明。

石崇良強調，行政機關一定會以民眾健康與知的權益為最高原則執行與執法，政府在加熱菸的政策上很明確，未來執法也一定是依法行政，絕不會有退讓。應該與不應該做的事就是要說清楚，比方說尼古丁含量標示絕對要有，而加熱器部分，政府會在前端把關，不讓產品設計過於酷炫，避免吸引青少年吸食的動機。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

