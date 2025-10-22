「慢性肺阻塞」列名10大死因 中醫脾肺腎全面齊治

天寶中醫診所院長陳霖光醫師表示，脾肺腎等3個臟腑密不可分，治療慢性肺阻塞，中醫採用中藥整體治療，效果更好更全面。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕「慢性肺阻塞」（簡稱：COPD）長期高居國人十大死因第7名，每年造成近5000人死亡。除了使用西藥支氣管擴張劑、類固醇、去痰藥之外，天寶中醫診所院長陳霖光醫師近日診治數名慢性肺阻塞患者，強調脾肺腎等3個臟腑密不可分，除了一般治肺中藥外，再加黨參補脾，五味子與熟地黃滋腎，整體治療，效果更好更全面，黃姓男子因患有COPD，原本連爬2樓都會喘，中藥治療後不但咳嗽痰喘改善許多，甚至還可騎腳踏車去運動，療效明顯。

天寶中醫診所院長陳霖光指出，慢性肺阻塞是因氣管長期發炎，導致咳嗽、痰多、易喘、胸悶等症狀，甚至衍生慢性支氣管炎與肺氣腫。慢性肺阻塞症狀與感冒或氣喘類似，所以許多人罹患此病而不自知。



陳霖光表示，根據健保署資料顯示，台灣約有40萬人等到就醫確診時已是中重度病情，提醒民眾若每年咳嗽逾3個月且痰多，症狀持續2年以上，就應提高警覺；吸菸或吸二手菸、工作或居住環境接觸有害氣體、女性長期吸入㕑房油煙、甚至是暴露於高濃度PM2.5者邦都屬高危險群，都應小心。

陳霖光表示，中醫治療慢性肺阻塞，原則為「潤肺止咳、降逆平喘、補脾滋腎」，使用的藥材栝蔞潤肺治嗽，杏仁降氣行痰，貝母清熱化痰，款冬花止咳平喘，桔梗去痰排膿，五味子補肺滋腎，黨參補脾益氣，熟地黃補陰滋腎。中醫五行學說認為肺屬金，腎屬水而脾屬土，土生金且金生水，脾肺腎等3個臟腑密不可分，所以除了一般治肺中藥之外，再加黨參補脾，五味子與熟地黃滋腎，整體治療，效果更好更全面。

陳霖光說，慢性肺阻塞患者會喘、呼吸困難，中醫認為不單單是肺的問題，因為很多患者體力變差、容易疲倦、少氣乏力這都是脾虛表現，用黨參補脾益氣最恰當；還有患者自覺吸不到氣、腰痠膝軟這都是腎虛表現，用五味子與熟地黃滋腎最有效，這就是中醫整體治療的優勢。

例如：病患黃先生罹患COPD長達10年，以前也吃過中藥，但都僅只用化痰止咳藥物所以效果有限，經陳霖光加上黨參、五味子、熟地黃等治療；不但咳痰減少，現在可以爬上3樓而不累不喘，還可騎腳踏車去運動，都說明了中醫整體治療的優越性。

