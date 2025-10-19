自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》破解五十肩4迷思！醫：越休息越僵痛哦！

2025/10/19 20:42

台中市立老人復健綜合醫院運動醫學科主任謝尚霖提到，五十肩的根本問題就是關節囊「不動」才造成的沾黏；情境照。（圖取自freepik）

台中市立老人復健綜合醫院運動醫學科主任謝尚霖提到，五十肩的根本問題就是關節囊「不動」才造成的沾黏；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肩膀卡卡不舒服，千萬不要動，多休息才會好這是真的嗎？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任於臉書專頁「" target="_blank">引人入腎・林軒任醫師」發文邀請，台中市立老人復健綜合醫院運動醫學科主任謝尚霖，為大家專業破解關於五十肩最常見的4大迷思：「休息反而沾黏」、「該冰敷還是熱敷」、「需不需要開刀」、「類固醇到底安不安全」，帶你正確認識肩膀卡卡的真正原因！

你是不是也常常這裡痠、那裡痛，別是「肩膀」這個重災區？當肩膀痛起來的時候，你第一個想到的解決方法是什麼？是衝去按摩店推拿抓龍？還是買一堆痠痛貼布貼好貼滿？或是覺得「啊～肯定是太累了，多休息幾天就沒事了」？小心！如果你的肩膀是越休息越僵硬，手越來越舉不起來，甚至影響到晚上睡覺... 那你可能就搞錯重點啦！這很可能就是「五十肩」的警訊！

迷思一：肩膀痛多休息就會好？

錯！謝尚霖提到，五十肩的根本問題就是關節囊「不動」才造成的沾黏。所以，休息只會讓你的肩膀「黏」得更嚴重！正確的做法是在醫師指導下，先適度止痛，再搭配溫和的伸展活動喔！

迷思二：急性發炎，到底該冰敷還熱敷？

謝尚霖說明，答案是熱敷！在準備做伸展運動前，可以先沖個熱水澡或局部熱敷。這樣能讓肌肉放鬆、血管擴張，後續的活動會更順利，效果也更好！

台中市立老人復健綜合醫院運動醫學科主任謝尚霖提到，只有在沾黏極度嚴重或合併其他問題時，才會考慮手術介入；圖為情境照。（圖取自freepik）

台中市立老人復健綜合醫院運動醫學科主任謝尚霖提到，只有在沾黏極度嚴重或合併其他問題時，才會考慮手術介入；圖為情境照。（圖取自freepik）

迷思三：得到五十肩，就一定要開刀？

謝尚霖解答，不一定！絕大多數的患者，透過藥物、居家運動、物理治療或關節囊擴張術等非手術方式，都能獲得很好的改善。只有在沾黏極度嚴重或合併其他問題時，才會考慮手術介入。

迷思四：打類固醇很傷身，最好不要碰？

謝尚霖提到，類固醇是目前最有效的消炎藥物，對於急性期的劇痛，效果非常顯著。只要由專業醫師評估、在嚴格控制的頻率下使用，適時適量的類固醇注射是相當安全的治療選項，不用過度擔心！

謝尚霖補充，如果發現自己手無法順利摸到後腦杓、摸不到對側肩膀，或是無法向後伸到臀部，甚至影響到睡眠，千萬別再忍耐，五十肩是可以有效治療的！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中