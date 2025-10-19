健康網》破解五十肩4迷思！醫：越休息越僵痛哦！

台中市立老人復健綜合醫院運動醫學科主任謝尚霖提到，五十肩的根本問題就是關節囊「不動」才造成的沾黏；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肩膀卡卡不舒服，千萬不要動，多休息才會好這是真的嗎？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任於臉書專頁「" target="_blank">引人入腎・林軒任醫師」發文邀請，台中市立老人復健綜合醫院運動醫學科主任謝尚霖，為大家專業破解關於五十肩最常見的4大迷思：「休息反而沾黏」、「該冰敷還是熱敷」、「需不需要開刀」、「類固醇到底安不安全」，帶你正確認識肩膀卡卡的真正原因！

你是不是也常常這裡痠、那裡痛，別是「肩膀」這個重災區？當肩膀痛起來的時候，你第一個想到的解決方法是什麼？是衝去按摩店推拿抓龍？還是買一堆痠痛貼布貼好貼滿？或是覺得「啊～肯定是太累了，多休息幾天就沒事了」？小心！如果你的肩膀是越休息越僵硬，手越來越舉不起來，甚至影響到晚上睡覺... 那你可能就搞錯重點啦！這很可能就是「五十肩」的警訊！

請繼續往下閱讀...

•迷思一：肩膀痛多休息就會好？

錯！謝尚霖提到，五十肩的根本問題就是關節囊「不動」才造成的沾黏。所以，休息只會讓你的肩膀「黏」得更嚴重！正確的做法是在醫師指導下，先適度止痛，再搭配溫和的伸展活動喔！

•迷思二：急性發炎，到底該冰敷還熱敷？

謝尚霖說明，答案是熱敷！在準備做伸展運動前，可以先沖個熱水澡或局部熱敷。這樣能讓肌肉放鬆、血管擴張，後續的活動會更順利，效果也更好！

台中市立老人復健綜合醫院運動醫學科主任謝尚霖提到，只有在沾黏極度嚴重或合併其他問題時，才會考慮手術介入；圖為情境照。（圖取自freepik）

•迷思三：得到五十肩，就一定要開刀？

謝尚霖解答，不一定！絕大多數的患者，透過藥物、居家運動、物理治療或關節囊擴張術等非手術方式，都能獲得很好的改善。只有在沾黏極度嚴重或合併其他問題時，才會考慮手術介入。

•迷思四：打類固醇很傷身，最好不要碰？

謝尚霖提到，類固醇是目前最有效的消炎藥物，對於急性期的劇痛，效果非常顯著。只要由專業醫師評估、在嚴格控制的頻率下使用，適時適量的類固醇注射是相當安全的治療選項，不用過度擔心！

謝尚霖補充，如果發現自己手無法順利摸到後腦杓、摸不到對側肩膀，或是無法向後伸到臀部，甚至影響到睡眠，千萬別再忍耐，五十肩是可以有效治療的！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法