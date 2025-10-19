限制級
健康網》台大住院醫「五大皆空」？ 醫憂體制在崩壞
〔健康頻道／綜合報導〕台大醫院招收住院醫師放榜，內科、外科、婦產科、兒科及急診科醫師出現缺額，外界稱它為「5大皆空」，「劉教授婦產科診所」院長劉偉民說，「如果人生重來，我還是要選擇當婦產科醫師」。
劉偉民在臉書分享，婦產科醫師接生每天都會碰到喜事，多開心。他回憶，當年吳香達教授認為自己是外科醫師的料，但後來送他去哈佛大學附設醫院MGH麻省總醫院學習婦癌病理，奠定他的志向。
三重采新婦幼主治醫師蔣奐巧在臉書表示，看到這樣的排名…倒數第二名，她當年拿了Best Intern的成績，一股腦兒熱跑去填婦產科，朋友都笑她頭殼壞了。但如今她很堅決地說：「我還是喜歡這條路。」因為婦產科不只是產檢和接生，更多時候，是陪女生從青春期到更年期，傾聽、理解，一起面對那些最私密、最真實的困擾。
振興醫院急診重症醫學部部主任田知學則在臉書上指出，急診、婦產、小兒這些第一線拚命的科別，幾乎是「只要你願意來，我們都收」的程度。不是因為門檻變低，而是因為醫師正在流失、正在撐不住、正在燃燒殆盡。
他也提出呼籲，很多病人都發現，看診時間越來越短、急診室排隊越來越久、第一線醫師不是太年輕就是有年紀、越來越不穩定。田知學說，那不是錯覺，而是真實在發生的醫療崩壞前奏，整個體制也需要急救！
