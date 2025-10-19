自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》台大住院醫「五大皆空」？ 醫憂體制在崩壞

2025/10/19 13:21

台大住院醫招募掀熱議，醫界表示，醫師正在流失、體制需要急救。（資料照）

台大住院醫招募掀熱議，醫界表示，醫師正在流失、體制需要急救。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台大醫院招收住院醫師放榜，內科、外科、婦產科、兒科及急診科醫師出現缺額，外界稱它為「5大皆空」，「劉教授婦產科診所」院長劉偉民說，「如果人生重來，我還是要選擇當婦產科醫師」。

劉偉民在臉書分享，婦產科醫師接生每天都會碰到喜事，多開心。他回憶，當年吳香達教授認為自己是外科醫師的料，但後來送他去哈佛大學附設醫院MGH麻省總醫院學習婦癌病理，奠定他的志向。

三重采新婦幼主治醫師蔣奐巧在臉書表示，看到這樣的排名…倒數第二名，她當年拿了Best Intern的成績，一股腦兒熱跑去填婦產科，朋友都笑她頭殼壞了。但如今她很堅決地說：「我還是喜歡這條路。」因為婦產科不只是產檢和接生，更多時候，是陪女生從青春期到更年期，傾聽、理解，一起面對那些最私密、最真實的困擾。

振興醫院急診重症醫學部部主任田知學則在臉書上指出，急診、婦產、小兒這些第一線拚命的科別，幾乎是「只要你願意來，我們都收」的程度。不是因為門檻變低，而是因為醫師正在流失、正在撐不住、正在燃燒殆盡。

他也提出呼籲，很多病人都發現，看診時間越來越短、急診室排隊越來越久、第一線醫師不是太年輕就是有年紀、越來越不穩定。田知學說，那不是錯覺，而是真實在發生的醫療崩壞前奏，整個體制也需要急救！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中