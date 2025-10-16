自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

48歲男腦中風右側癱麻 復健搭配 rTMS治療改善病症

2025/10/16 14:50

rTMS重複經顱磁刺激是透過磁場脈衝刺激大腦皮質，調促進腦神經恢復功能。（高醫提供）

rTMS重複經顱磁刺激是透過磁場脈衝刺激大腦皮質，調促進腦神經恢復功能。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕48歲謝先生今年6月因急性缺血性腦中風，右側癱瘓臉麻、生活無法自理，醫師建議接受重複經顱磁刺激（rTMS）治療搭配復健，至今右側手腳功能逐步改善，已能獨立完成大部分日常活動。

高雄醫學大學復健部主任林克隆表示，rTMS是一種非侵入性腦刺激技術。近年被廣泛應用於中風後肢體偏癱、語言障礙、吞嚥困難以及部分精神疾病（如憂鬱症）治療。主要透過磁場脈衝刺激大腦皮質，調整神經網絡活動，促進腦神經功能恢復，不過，rTMS並非單一治療，需要結合完整復健策略，才能達到最佳效果。

林克隆指出，謝先生因腦中風造成右側偏癱及臉部麻痺，在高醫急診接受血栓溶解劑治療後住院，住院中生活幾乎全靠他人協助，轉入復健部病房後，經rTMS治療刺激患側上肢及下肢運動皮質腦區，共10次療程，並結合多職類復健，右側手腳逐漸恢復功能，巴氏量表由35分的重度依賴，逐漸提升至70分中度依賴。

林克隆說，另一位66歲孫女士今年5月中風， 出院後仍有複視、口齒不清、流口水以及肢體不協調的情況，醫師評估後，決定接受rTMS以及密集復健治療，目前嘴角流口水和歪斜的現象完全好了，說話的組織與表達能力變得清晰，手腳活動也恢復到與正常人一樣。

高醫表示，rTMS透過「腦刺激 + 復健訓練」的模式，可加速功能恢復，也為中樞神經病變患者開啟新的希望。rTMS治療須自費，視病患狀況而定，坊間每次治療約數千至萬元不等。

腦中風患者謝先生（左）經高醫復健部主任林克隆（右）的建議接受rTMS療程，目前右側手腳已逐漸恢復功能。（高醫提供）

腦中風患者謝先生（左）經高醫復健部主任林克隆（右）的建議接受rTMS療程，目前右側手腳已逐漸恢復功能。（高醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中