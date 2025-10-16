48歲男腦中風右側癱麻 復健搭配 rTMS治療改善病症

rTMS重複經顱磁刺激是透過磁場脈衝刺激大腦皮質，調促進腦神經恢復功能。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕48歲謝先生今年6月因急性缺血性腦中風，右側癱瘓臉麻、生活無法自理，醫師建議接受重複經顱磁刺激（rTMS）治療搭配復健，至今右側手腳功能逐步改善，已能獨立完成大部分日常活動。

高雄醫學大學復健部主任林克隆表示，rTMS是一種非侵入性腦刺激技術。近年被廣泛應用於中風後肢體偏癱、語言障礙、吞嚥困難以及部分精神疾病（如憂鬱症）治療。主要透過磁場脈衝刺激大腦皮質，調整神經網絡活動，促進腦神經功能恢復，不過，rTMS並非單一治療，需要結合完整復健策略，才能達到最佳效果。

請繼續往下閱讀...

林克隆指出，謝先生因腦中風造成右側偏癱及臉部麻痺，在高醫急診接受血栓溶解劑治療後住院，住院中生活幾乎全靠他人協助，轉入復健部病房後，經rTMS治療刺激患側上肢及下肢運動皮質腦區，共10次療程，並結合多職類復健，右側手腳逐漸恢復功能，巴氏量表由35分的重度依賴，逐漸提升至70分中度依賴。

林克隆說，另一位66歲孫女士今年5月中風， 出院後仍有複視、口齒不清、流口水以及肢體不協調的情況，醫師評估後，決定接受rTMS以及密集復健治療，目前嘴角流口水和歪斜的現象完全好了，說話的組織與表達能力變得清晰，手腳活動也恢復到與正常人一樣。

高醫表示，rTMS透過「腦刺激 + 復健訓練」的模式，可加速功能恢復，也為中樞神經病變患者開啟新的希望。rTMS治療須自費，視病患狀況而定，坊間每次治療約數千至萬元不等。

腦中風患者謝先生（左）經高醫復健部主任林克隆（右）的建議接受rTMS療程，目前右側手腳已逐漸恢復功能。（高醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法