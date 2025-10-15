健康網》前台東議員黃瑞華病逝 醫：瘜肉2cm以上 建議勿割除

前台東縣議員黃瑞華傳因瘜肉手術併發症，不幸離世。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅說，瘜肉大於2公分，不建議直接割除。（取自黃瑞華臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前台東縣議員黃瑞華曾7次選戰全勝，寫下台東政壇新頁。今年73歲的他，不幸於11日病逝，令地方人不捨。據了解，他因日前發現腸內有瘜肉，進行切除手術後因併發症之故病逝。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅指出，瘜肉大於2公分，就不會在大腸鏡下切除瘜肉，且有文獻記錄，3公分以上就開始有高風險了。

在臨床上，陳榮堅被病人詢問：「為何不一次把瘜肉都拿掉？」他表示，若是數量多，但瘜肉都是小小顆的，沒全部拿掉只是時間長短的問題，因為麻醉時間太長，會對肝、腎造成負擔，也可能導致其他問題發生；拿掉大於2公分的瘜肉需要特別小心，所以瘜肉較大時會先做個切片，而不會把瘜肉完全拿掉。

他分享曾有位50歲男性做無痛大腸鏡檢查，也已簽署割除瘜肉同意書，但在檢查時，看到一個2.5公分的瘜肉。一般來說，若是3公分以上，醫師不會直接切除，但2公分多的瘜肉，那位醫師就覺得還好，就乾脆把這顆瘜肉拿掉。沒有想到，病人近午做完手術後返家，傍晚時肚子非常痛。

陳榮堅解釋，當瘜肉比較大顆，想要把它切得比較乾淨時，會讓腸壁變得很薄，而在腸壁變薄的情況下，一不小心就很容易破掉。幸好，用腹腔鏡打三個原子筆小洞下去，手術中真的發現他的乙狀結腸破了0.2公分的洞，還好這位病人發生的時間很短，少於8小時，所以可以直接補起來，後來就沒事了。

還有一個案例，是較年長者，在院外做了割除瘜肉，返家後一直覺得肚子怪怪的、悶悶的，拖到隔天才送醫，已經是敗血症了。

因此，陳榮堅表示，除瘜肉這件事可大可小，一般大於2公分的瘜肉，絕大部分會先考慮做切片，不一定會一次就完全拿掉。

