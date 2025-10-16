健康網》想吃火鍋不爆卡？ 營養師：挑對5款湯底不踩雷

好食課營養師林世航指出，火鍋湯底的油脂與調味方式，往往會讓熱量出現懸殊差距；想吃得暖胃不爆卡，挑對湯底是關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉涼，火鍋成為不少人聚餐首選，但若挑錯湯底，你以為的健康低卡，或許會讓整鍋熱量翻倍。好食課營養師林世航指出，火鍋湯底的油脂與調味方式，往往會讓熱量出現懸殊差距。特別是大家經常會點的番茄鍋，其實也是高熱量湯底地雷之一；若想吃得暖胃又不爆卡，挑對湯底才是關鍵。

麻辣、番茄湯底熱量地雷須避開

林世航於臉書專頁「好食課」發文分享，以市售小火鍋約700ml的湯量為例，麻辣鍋熱量高達810大卡、番茄鍋415大卡、酸菜白肉鍋375大卡、起司牛奶鍋305大卡、沙茶鍋285大卡。尤其許多人誤以為番茄鍋最健康，但若湯底經過加油炒番茄，再加奶油、糖、番茄醬調味，實際熱量反而偏高，建議觀察湯面浮油多寡來判斷是否屬於高熱量湯底。

牛奶、南瓜湯底熱量中等須節制

林世航進一步說明，適合偶爾飲用的湯底，包括：牛奶鍋約210大卡、藥膳鍋170大卡、南瓜鍋165大卡、泡菜鍋160大卡。雖然熱量不若麻辣鍋高，但調味料與鈉鹽份仍不低，喝太多湯易攝取過量鈉與油脂，建議適量攝取最安全。

昆布、菌菇湯清爽健康最首選

想要安心享用火鍋又能顧健康，林世航建議優先選擇低卡湯底，如酸白菜鍋95 大卡、胡椒豚骨鍋93大卡、菌菇鍋80大卡、味噌鍋75大卡、昆布鍋甚至僅有35大卡。這類湯底風味清淡、油脂低、鈉含量也較少，也是火鍋湯底首選。

林世航提醒，若選擇重口味湯底如麻辣、番茄鍋，記得少喝湯、多撈料；想控制熱量首選昆布、味噌或菌類湯底，讓你吃下暖呼呼的火鍋也能無負擔。

