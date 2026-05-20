中年男心痛、胸悶以為胃食道逆流 竟是心血管從暢通變大阻塞

王宇澄主任提醒，若持續出現胸部不適，有可能是心血管問題，切勿當成腸胃不適或過勞處理，應盡速就醫評估釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中50歲林姓男子，2年前健檢心臟冠狀動脈還十分通暢，沒想到近5個月來，頻繁出現心絞痛、胸悶症狀，起初以為只是胃食道逆流，結果趁生日安排健康檢查，赫然發現右冠狀動脈、左前降支動脈都嚴重阻塞，連醫師都很驚訝，經緊急置放3根支架後，終於讓他又能大口呼吸。

這名患者，2年前接受健檢時，特別加選心臟血管攝影，當時顯示右冠狀動脈十分通暢，不料5個月前開始，只要稍微走快一點、爬個兩三層樓梯，胸口就會出現緊縮感，有時還會伴隨冒冷汗與左肩痠痛，甚至凌晨睡覺時被心絞痛驚醒，原以為只是工作太累，甚至是胃食道逆流，還刻意少吃，直到接受健檢，才發現心血管出大問題。

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亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，經安排注射顯影劑的心臟血管斷層掃描攝影，發現患者右冠狀動脈極度嚴重狹窄，血流幾乎無法順利通過，左前降支動脈同樣有70%比例阻塞，「等於三條高速公路中，有兩條已經坍方無法通行」，隨時可能發生急性心肌梗塞甚至猝死風險。

患者接受心臟血管攝影，2024年前還很通暢（左），沒想到2年後再檢查，赫然發現右冠狀動脈嚴重阻塞（右），有如被掐斷一般。（記者陳建志翻攝）

林姓男子出現胸悶、心絞痛，經醫師緊急置放3根支架後，總算大幅改善胸悶、心絞痛症狀。（記者陳建志翻攝）

經評估後，醫療團隊先以心導管檢查及氣球擴張手術找出阻塞位置，隨後在右冠狀動脈、左前降支動脈分別置放2根、1根塗藥心臟支架，撐開血管，讓血液重新恢復暢通。

王宇澄指出，心臟冠狀動脈短期內嚴重阻塞的情形十分罕見，可能與粥狀斑塊破裂與血栓形成有關，此外，心理壓力、情緒波動甚至過度勞累也可能導致血壓升高、心跳加快，增加斑塊破裂風險，因阻塞初期沒有明顯劇烈疼痛，多數患者常出現胸悶、喘不過氣、容易疲勞等非典型症狀，特別是有抽菸習慣、三高病史、家族心血管病史的民眾，更是高危險群。

他提醒，若持續出現胸部不適，切勿當成腸胃不適或過勞處理，應盡速就醫評估，同時務必戒菸、控制三高、健康飲食，以及養成規律運動習慣。

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