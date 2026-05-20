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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

研究：適當攝取薄荷油 有助降低血壓

2026/05/20 13:52

研究發現，適當攝取薄荷油能夠降低輕度高血壓成年人的血壓。圖為示意圖。（擷自美聯社）

研究發現，適當攝取薄荷油能夠降低輕度高血壓成年人的血壓。圖為示意圖。（擷自美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究發現，適當攝取薄荷油能夠降低輕度高血壓成年人的血壓，提供了潛在的經濟有效治療選擇。此研究發表在《PLOS One》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，薄荷含有薄荷醇和類黃酮等化合物。英國蘭開夏大學的研究團隊將40名年齡在18至65歲之間的成年人隨機分為2組，讓參與者每天2次服用100微升薄荷油並持續20天。

研究結果顯示，服用小劑量薄荷油的高血壓前期或1期高血壓患者血壓有所改善，收縮壓平均降低8.5毫米汞柱。服用不含活性成分的薄荷味安慰劑的患者血壓變化不大。

研究團隊表示，高血壓治療費用極其昂貴。雖然藥物是常用治療手段，但長期療效尚不明確，且可能產生不良副作用。而研究顯示薄荷油可能有助於人們控制輕度高血壓，且價格較便宜。

研究團隊強調，薄荷油價格低與熱量皆低，有望造福全球數百萬人。研究團隊聲稱，考慮到動脈高血壓是心血管代謝疾病最常見的可預防風險因素，也是全球死亡的最大單一風險因素。此研究具備重要臨床意義。

值得注意的是，此研究重點是適當攝取薄荷油。若過度攝取薄荷油會刺激腸胃，導致胃痛、噁心、嘔吐。過度攝取薄荷油也會影響神經系統，導致頭暈或嗜睡。

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