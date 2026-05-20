非洲伊波拉疫情擴散！ 專家憂「變種病毒」經轉機入境台灣

〔記者侯家瑜／台北報導〕非洲伊波拉疫情持續升溫，剛果民主共和國已累計逾500例疑似病例、約130人死亡，疫情也擴散至烏干達。醫師提醒，這次流行的Bundibugyo病毒株與過去不同，初期甚至出現檢驗偽陰性情況，增加疫情監測難度；伊波拉主要透過體液接觸傳播，目前台灣雖無直飛非洲班機，但仍須防範經第三地轉機的境外移入風險。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬表示，此次疫情特殊之處，在於病毒從剛果民主共和國迅速擴散至烏干達，且因流行病毒株為較少見的Bundibugyo型，與以往流行株不同，導致部分初期檢驗出現偽陰性。雖然4月就已發現病例，但直到5月中旬才確認疫情擴大流行。

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根據WHO資料，剛果民主共和國截至本月16日，已累計超過500例疑似病例、約130人死亡；烏干達也已出現2例確診。WHO於5月17日正式宣布此次疫情列為PHEIC，全球衛生專家也正評估是否使用仍在研發中的疫苗與藥物協助控制疫情。

黃高彬指出，伊波拉病毒主要透過接觸感染者血液、分泌物、器官、精液等體液傳播，也可能因接觸遭污染物品感染；Bundibugyo病毒則是伊波拉病毒屬中，會引發人類致命疾病的4種病毒之一。目前台灣雖無直飛非洲班機，但仍可能有旅客經歐洲或其他國家轉機返台，因此邊境監測格外重要。

他提醒，伊波拉病毒並不會經由蚊蟲叮咬、飲水或空氣微粒傳播，但若直接接觸患者體液、屍體，或遭污染環境，感染風險極高。尤其醫護人員若未落實手部衛生與防護裝備，更容易遭感染。

疾管署副署長曾淑慧表示，目前我國已提升剛果民主共和國與烏干達旅遊警示等級，持續監測自疫區入境旅客健康狀況。她強調，目前台灣整體風險仍低，但不排除境外移入可能，民眾若近期曾赴疫區，返台後出現發燒、出血、腹瀉、嘔吐等症狀，應主動告知旅遊史並儘速就醫。

黃高彬也呼籲，政府應特別留意從非洲經第三地轉機來台旅客，一旦出現發燒或出血症狀，必要時應採取隔離措施，避免病毒進入人口稠密地區後造成更大風險。

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