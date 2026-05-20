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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肝臟老化變化與腸道菌有關 老鼠植回年輕菌相後未出現肝癌

2026/05/20 13:41

腸道菌相被視為影響代謝、免疫與老化的重要因素。美國研究發現，年輕時保存的菌相重新植回老年老鼠體內後，部分肝臟發炎與癌症相關變化下降；示意圖。（取自Freepik）

腸道菌相被視為影響代謝、免疫與老化的重要因素。美國研究發現，年輕時保存的菌相重新植回老年老鼠體內後，部分肝臟發炎與癌症相關變化下降；示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕腸道菌可能比想像中更影響老化與癌症風險。美國研究團隊最新發現，將年輕時保存的腸道菌重新移植回年老老鼠體內後，不但能減少肝臟發炎與受損，還讓原本與肝癌有關的變化明顯下降。接受治療的老鼠甚至沒有出現肝癌病例。

科學網站《Science Alert》報導，這項研究由美國德州大學醫學分校（University of Texas Medical Branch）團隊發表於2026年「消化疾病週」（Digestive Disease Week，DDW）年會，研究顯示老化後的腸道菌相，可能不只是身體老化的結果，本身也可能正在推高肝臟退化與癌症風險。

老鼠換回年輕菌相　肝臟受損與發炎明顯下降

研究人員先保存年輕老鼠的糞便菌相，等老鼠年老後，再透過「糞便菌相移植」（FMT）方式，把年輕時的腸道微生物重新移植回牠們體內。另一組年老老鼠則只接受經過滅菌處理的樣本作為對照。

結果發現，接受年輕菌相的老鼠，肝臟發炎與纖維化程度明顯下降，細胞老化與DNA損傷也減少。研究期間，接受治療的8隻老鼠中沒有一隻罹患肝癌；相較之下，未治療組則有2隻出現肝癌。

研究主持人、德州大學醫學分校胃腸與肝病學副教授Qingjie Li表示，研究顯示老化後的腸道菌相，可能正在主動影響肝功能與癌症風險，而不只是單純反映老化過程。

癌症相關基因也改變　研究團隊盼推進人體試驗

研究團隊進一步分析肝臟組織後發現，接受年輕菌相的老鼠，其與肝癌相關的MDM2蛋白明顯下降，數值更接近年輕老鼠狀態。研究人員認為，這代表部分與老化相關的細胞變化，可能有機會透過腸道菌調整而逆轉。

不過研究團隊也強調，目前結果仍屬動物實驗，人體腸道與免疫系統遠比老鼠複雜，還不能直接應用在人類治療。不過團隊表示，未來希望進一步展開人體臨床試驗，評估腸道菌是否有機會成為延緩老化與降低肝癌風險的新方向。

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