健康網》「翻轉布丁」甜度翻倍 營養師推3招吃不怕胖

〔健康頻道／綜合報導〕近期熱議的「翻轉布丁」（丁布）從玩笑梗變成真實商品，掀起一波搶吃潮。不過，營養師高敏敏提醒，根據營養標示，這款新甜點糖量也跟著「翻轉到天邊」，吃進嘴裡的甜蜜感背後，其實也藏著血糖飆升的風險。因此建議搭配蛋白質、膳食纖維食用，有助補鈣、增加蛋白質攝取，還能延緩血糖上升速度，並應選擇白天吃，可減少脂肪囤積。

高敏敏於臉書專頁發文指出，根據營養標示比較，一般布丁每份約110大卡、糖16克；而丁布熱量123大卡，糖竟高達27.9克，幾乎多出快一倍；至於蛋白質和脂肪含量則更低，換句話說，丁布雖然口感輕盈，但其實更容易造成血糖劇烈波動。

此外，高敏敏提及，想吃布丁又不想負擔太重，建議可掌握以下3招：

●搭配蛋白質：增加營養價值，如加一杯鮮奶一起吃，除幫助穩定血糖，還能補鈣又補蛋白質。

●搭配膳食纖維：可加入奇亞籽或纖維粉一起吃，延緩糖分吸收，且更有飽足感，也能

延緩血糖上升速度。

●白天食用減少囤積：由於白天活動量大、代謝快，因此建議白天食用，身體能更快消耗，減少脂肪囤積。

最後，高敏敏也特別提醒家長，美國兒科醫學會建議2歲以下幼兒應完全避免任何添加糖，2歲以上每日糖攝取量也應控制在10克以下，因此2速以下幼兒不建議攝取。想吃甜點沒關係，但要聰明搭配，也要學會「翻轉吃法」，讓健康不翻車。

