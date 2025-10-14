健康網》蘋果不變黃≠抗氧化 食藥署揭產品美白耍噱頭

食藥署於臉書粉專說明，蘋果變黃主要是「多酚類化合物被氧化所產生的褐變」延緩變色主要是「因為化粧品阻隔多酚與氧氣的反應」與產品的黑色素淡化／抗氧化效果並無直接關聯。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些產品宣稱塗在蘋果上，蘋果不會變黃表示抗氧化。食藥署於臉書粉專說明，蘋果變黃主要是「多酚類化合物被氧化所產生的褐變」延緩變色主要是「因為化粧品阻隔多酚與氧氣的反應」與產品的黑色素淡化／抗氧化效果並無直接關聯。這些都是化學反應讓你「以為能美白」的錯覺。挑選產品可以多一點理性喔！

而真正維持肌膚透亮、延緩暗沉的關鍵，其實是防曬。食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」進一步說明，防曬失效3誤區：

誤區1：擦得太少。建議用量：臉部約一元硬幣大、身體約一顆乒乓球。

誤區2：只擦一次不補擦。最佳補擦時機：流汗後、戶外2～3小時。

誤區3：先擦粧前乳或粉底。建議防曬應在保養後的「第一步」。

重要的是：足量塗抹、確實塗抹、適時補擦。

食藥署在臉書專頁分享，防曬劑型挑選上建議大家選擇：

●噴霧劑。

●油劑。

●霜劑。

●固劑。

食藥署補充，這些劑型塗抹時比較容易足量塗抹，發揮防曬效果，粉劑類產品因為實際塗抹時不易塗抹到每平方公分2毫克的使用量，因此效果較有限！最重要的是：「足量塗抹、要適時補擦」。

食藥署分享小知識：防曬係數的數值是在實驗室中以每平方公分2毫克的使用量依照國際間檢驗方法檢測出來的。

