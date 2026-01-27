胃癌8成與它有關！公費糞便檢測上路「一次採驗2癌」 莊人祥曝保胃5招

莊人祥（右2）呼籲符合資格者踴躍接受檢測。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕為了降低國人胃癌發生率，衛福部自今年1月1日起，推出45歲至74歲民眾，終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HP）」服務，希望透過早期篩檢、及早除菌，搭配健康生活習慣，從源頭阻斷胃癌風險，全面守護國人胃部健康。衛福部常務次長莊人祥指出，20歲以上成人幽門螺旋桿菌感染率約30%，不少人感染多年卻毫無症狀，等到出現胃痛、貧血或體重下降時，往往已錯過最佳治療時機，因此「主動篩檢」成為關鍵。

根據統計，胃癌約有8至9成與幽門螺旋桿菌感染有關。依死因與癌症登記資料顯示，胃癌在國人十大癌症中，死亡人數排名第7、發生人數排名第9，每年約有4000多人新診斷胃癌，並造成超過2000人死亡。若能在早期（第0至1期）發現，5年存活率可達75%以上，但一旦進入第4期，存活率卻不到10%，差距相當驚人。

目前幽門螺旋桿菌的檢測方式，包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測、血清學檢查，以及需透過胃鏡切片的侵入性檢查。考量便利性與可近性，衛福部選擇以糞便抗原檢測作為公費篩檢工具，民眾只要留取糞便即可完成檢測。

值得一提的是，這項檢測的年齡層與流程，與現行大腸癌糞便潛血篩檢幾乎一致。符合資格的民眾，可一次領管、一次採便，同時完成「胃癌風險」與「大腸癌」2項篩檢，大幅提升篩檢意願與效率。

若檢測結果呈陽性，民眾也不需過度恐慌，只要依醫囑進行除菌治療即可。莊人祥指出，目前除菌治療成功率高，完成1次療程，約有9成機會可清除細菌；醫療院所也會協助追蹤服藥狀況，確保療效。民眾同時也可鼓勵同住家人一同檢測，避免家戶內反覆傳染。

健保方面也同步鬆綁。自2024年8月1日起，只要經胃鏡、碳13呼氣或糞便抗原確認感染幽門螺旋桿菌，即可公費接受治療，不再限定一定要出現潰瘍，讓更多民眾能及早介入。

莊人祥受訪時表示，胃癌在國人十大癌症中排名居前，連他本人也曾罹患胃癌，更深刻體會早期發現的重要性。他強調，推動糞便抗原檢測，就是希望讓民眾在還沒出現症狀前，就能找出致癌因子，降低胃癌標準化發生率。他也提醒，篩檢之外，更要落實「保胃5招」，包括均衡飲食、良好飲食習慣、規律運動、遠離菸檳酒，以及避免生食與不潔食物，雙管齊下才能真正顧好胃。

台灣消化系醫學會醫師李宜家則指出，胃癌在早期幾乎沒有症狀，這也是篩檢格外重要的原因。過去研究發現，偏鄉與離島地區幽門螺旋桿菌感染率偏高，甚至家戶內互相傳染，感染率可達未感染家庭的2倍以上，因此政策也先從高風險族群推動。

李宜家說明，一般都市地區民眾的感染率約落在2至3成，小朋友的感染率很低，因此設定45歲、20到30%的陽性率作為公費篩檢起點；一旦除菌成功，大多數人即可大幅降低胃癌風險。不過，若本身已有潰瘍、貧血或癌前病變，即便除菌完成，仍需依醫師建議定期追蹤胃鏡。他也提醒，除菌並非一勞永逸，戒菸酒、避免檳榔、多攝取新鮮蔬果，仍是守護胃部健康的重要關鍵。

衛福部推出公費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測。（記者侯家瑜攝）

