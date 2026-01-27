20年前試驗者全活著！乳癌疫苗新發現震撼醫界

杜克大學研究發現，透過抗體活化免疫記憶，有望大幅提升癌症疫苗療效；圖為疫苗接種示意圖。 （路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項被遺忘長達20年的癌症疫苗臨床試驗，近期因其「異常驚人」的存活數據，迫使科學家重新開啟調查檔案。杜克大學醫療中心（Duke Health）研究團隊發現，一群早在20多年前參與實驗性疫苗試驗的HER2轉移性乳癌女性患者，至今竟然全數存活。這在通常預後極差的晚期癌症案例中，被研究人員形容為「極度罕見」。

根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，以及發表於權威期刊《科學免疫學》（Science Immunology）的最新研究顯示，杜克大學免疫學教授萊爾利（Herbert Kim Lyerly）領導團隊重新分析了這群倖存者的血液樣本。結果發現，她們體內擁有一種強大的「免疫記憶」，關鍵在於一種名為「CD27」的標記。這些帶有CD27標記的免疫細胞，就像是巡邏了20年的哨兵，始終記得癌細胞的長相，並在任何復發跡象出現時將其撲滅。

這項發現顛覆了過去癌症免疫治療「獨尊CD8+殺手T細胞」的傳統思維。研究第一作者哈特曼（Zachary Hartman）博士指出，帶有CD27標記的「CD4+輔助T細胞」才是這場長期抗戰的主角。為了驗證這個理論，研究團隊針對HER2（一種促進癌細胞快速生長的受體蛋白）陽性的小鼠模型，進行了新一輪測試：單獨使用舊疫苗時，腫瘤消退率僅6%；但若結合新發現的CD27抗體，消退率暴增至40%；若進一步加上CD8輔助劑，腫瘤消退率更達到驚人的90%。

醫學展望：喚醒沈睡的抗癌記憶

這項研究證實，透過抗體活化CD27，可以「超級充電」（Supercharging）免疫系統的記憶功能。哈特曼博士強調，這種抗體只需在接種疫苗時施打一次，就能產生長效保護，且有望與現有的「免疫檢查點抑制劑」藥物合併使用，被視為解開癌症疫苗「長效性不足」謎團的最後一塊拼圖。

不過研究團隊也慎重提醒，儘管小鼠實驗數據顯示出高達90%的腫瘤消退潛力，但目前全案仍處於回顧性分析與動物實驗階段，距離臨床應用仍有距離。面對這項醫療突破，癌症患者仍應遵循現有正規療程，靜待未來大規模人體試驗驗證，切勿貿然中斷治療。

