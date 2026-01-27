自由電子報
健康 > 杏林動態

台北醫院：「血管雷射」紅、藍光助中風病人復健 登國際SCI期刊

2026/01/27 14:24

血管雷射治療經衛福部台北醫院復健科醫療團隊研究證實，有助中風病人復健。（衛福部台北醫院提供）

血管雷射治療經衛福部台北醫院復健科醫療團隊研究證實，有助中風病人復健。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕中風後的復健之路漫長且艱辛，即使度過急性期，仍面臨肢體無力、反應遲緩、認知障礙等長期挑戰，衛生福利部台北醫院復健醫療團隊透過嚴謹的「雙盲、隨機對照臨床試驗」，證實了血管雷射的紅光與藍光在中風復健具有正向影響，去年12月正式發表於國際SCI期刊，展現學術上的頂尖實力，更在臨床上提供安全且具備生理合理性的治療新選擇。

衛福部台北醫院復健科主任葉圜叡表示，為協助病人改善身體狀態，在安全前提下爭取更多復健空間，復健科醫療團隊針對「血管雷射治療（ILIB）」的創新研究，在去（2025）年12月正式發表於SCI期刊《Lasers in Medical Science》，為全球中風復健治療提供了強有力的科學實證，也為無數中風病人帶來重生的福音。

葉圜叡指出，血管雷射治療並非一成不變，而是能針對不同需求「對症下藥」，透過紅光、藍光精準打擊，能修復循環與強化平衡，「紅光血管雷射」作用於細胞粒線體，能調節血液黏稠度與微循環，有效降低發炎指標，預防2次中風，「藍光血管雷射」則透過調節自律神經，針對病人最困擾的「動作控制」與「平衡能力」提供顯著的支持效果。

「中風復健不應該只有1種標準答案。」葉圜叡強調，團隊運用研究成果，依照病人的年齡、功能狀態與整體風險，進行個別化評估與搭配，將紅光雷射應用於中風早期以控制發炎風險，隨後銜接藍光雷射來強化病人的行走能力，他說，這種「個別化組合模式」已成功協助多位原本臥床的病人重新站起、邁開步伐，提升精神活力。

衛福部台北醫院復健科主任葉圜叡透過精準血管雷射，助中風者從臥床到行走，研究發表登上SCI期刊。（衛福部台北醫院提供）

衛福部台北醫院復健科主任葉圜叡透過精準血管雷射，助中風者從臥床到行走，研究發表登上SCI期刊。（衛福部台北醫院提供）

