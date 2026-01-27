健康網》減重別只看瘦 醫警「瘦瘦針」恐引發胃癱瘓風險

專家表示，胃癱瘓是打瘦瘦針的併發症之一，若上腹脹且劇痛，有可能是產生胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，需要先停止施打，並儘快找醫師診斷及治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位5旬女士因為上腹脹得厲害，已空腹了12個小時，仍因痛苦難熬而就醫，檢查竟發現胃內仍殘留大量食物，安南醫院醫療副院長許秉毅追問後才發現，關鍵原因與近期施打「瘦瘦針」的減重藥物有關。

許秉毅在臉書專頁「吃病」發文分享，病人大約在2個多月前，打過3次的「瘦瘦針」，不過大約是在打第2針之後，上腹就出現明顯脹氣。雖然已停3週，依舊腹脹難熬。隨後經過胃鏡檢查，胃與十二指腸內仍充滿食物，顯示胃排空功能嚴重受影響，屬於典型的胃癱瘓表現。

許秉毅指出，打瘦瘦針或吃瘦瘦糖（如semaglutide, liraglutide, dulaglutide, tirzepatid）雖然有許多好處，包括可改善肥胖和減少腹內脂肪，還可以控制血糖、降低心血管疾病的發生。但是，他提醒需注意以下4狀況：

●民眾若要施打瘦瘦針，必須找專業醫師評估與開立處方。

●瘦瘦針的施打劑量，不要一下增加過快。

●若有厲害上腹脹或痛，有可能是產生胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，需要先停止施打，並儘快找醫師診斷及治療。

●應增加蛋白質攝取和作適度運動，以避免肌少症的發生。

瘦瘦針的藥理作用會讓食物在胃中停留較久的時間，以減少飢餓感。但是，如果施打的劑量過高，或增高劑量的速度過快，就可能就會引起胃癱瘓。（圖取自許秉毅臉書）

許秉毅提醒，胃癱瘓是打瘦瘦針的併發症之一，幸好嚴重胃癱瘓的發生率很低，估計約1/1000，瘦瘦針的藥理作用包括減慢胃排空，讓食物在胃中停留較久的時間，以減少飢餓感。但是，如果施打的劑量過高，或增高劑量的速度過快，就可能就會引起胃癱瘓，造成厲害的食物滯留。

如果病人不處理胃癱瘓，會造成什麼嚴重後果？許秉毅提到，病人會脹痛、嘔吐、難以進食、體重減輕，打瘦瘦針也有引起腸蠕動變差，造成「腸結石」，可能引起腸阻塞。

另外，許秉毅補充，打瘦瘦針的民眾如果要接受手術，術前一定要告訴麻醉醫師自己有打瘦瘦針，同時最好在術前能停打瘦瘦針1週以上，以避免手術時有食物滯留在胃內，術中因嘔吐引起吸入性肺炎。

