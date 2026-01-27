自由電子報
印度立百病毒致死率達75％ 台灣提前防堵「3月列法定傳染病」

2026/01/27 14:27

疾管署長羅一鈞說明立百病毒列管規劃，強化防疫整備。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕因應國際間持續出現疫情，疾管署今（27）日宣布，已自1月16日起預告，將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」列為第五類法定傳染病，預計完成預告程序後，最快於3月中正式上路。疾管署長羅一鈞表示，考量該病毒的致死率、傳播方式與國際疫情風險，提前納管有助於強化預警機制、提升防疫應變速度，降低對國人健康的威脅。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，立百病毒感染症屬於人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），也可能透過豬隻等中間宿主傳染給人類。傳播途徑主要包括動物傳人、食物傳播，以及在密切接觸下的有限人傳人，例如接觸病豬、食用遭果蝠尿液或唾液污染的食物，或在醫療照護過程中接觸病患的血液、體液或呼吸道分泌物。

在臨床表現上，立百病毒感染症症狀差異大，從無症狀感染、發燒與急性呼吸道症狀，到嚴重的腦炎甚至死亡都有可能。根據世界衛生組織（WHO）資料，致死率約介於40%至75%，目前尚無核准的治療藥物或疫苗。

回顧疫情歷史，立百病毒於1998年在馬來西亞首次被發現，隔年新加坡也曾出現病例。近年來疫情多集中在孟加拉與印度，其中孟加拉原本呈現季節性流行，多發生於每年12月至隔年5月，與果蝠活動及飲用生椰棗樹汁等行為有關。不過，該國自去年8月在南部波拉島出現病例後，疫情已有從季節性轉為全年化、從局部擴散至全國的趨勢，64個縣中已有超過35個縣通報過病例。

印度方面，過去疫情多集中於南部喀拉拉州，感染來源包括接觸受污染水果或醫療院所內的人傳人感染，通常為小規模社區群聚；但近期疫情已擴及東部西孟加拉州，截至1月25日累計5例確診，其中2例病況嚴重。WHO評估，孟加拉、印度及鄰近地區仍存在持續發生風險，但全球整體風險仍屬低度。

羅一鈞表示，目前日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，皆已將立百病毒感染症列為法定傳染病。我國正式列管後，醫師若發現符合通報定義的疑似個案，須於24小時內透過傳染病通報系統（NIDRS）通報，並安排採檢送驗，病人須留置指定隔離治療機構接受治療。醫療人員在照護疑似或確診病患時，應依標準流程，採取接觸、飛沫及空氣傳染防護措施。

疾管署也指出，我國自2000年起即具備立百病毒檢測能力，並與農業部合作進行動物與人類監測。「立百病毒腦炎」自2012年起已被列為乙類動物傳染病，疾管署則自2018年將其列為重點監視項目，至今國內尚無人類或動物確診案例。

疾管署已發布醫界通函，提醒醫師加強詢問旅遊史。預告期間，若住院病人曾前往孟加拉、印度喀拉拉州或西孟加拉州，並出現發燒、抽搐、意識改變超過24小時或腦部影像異常等症狀，在排除其他病毒性腦炎後，即可通報並送驗。

最後，羅一鈞提醒民眾，若前往立百病毒流行地區，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠、豬隻及可能遭污染的環境與食物，並避免飲用生椰棗樹汁或食用不明來源水果，以降低感染風險。

