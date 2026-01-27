AI智慧醫療跨域整合 新竹台大分院生醫醫院奪NHQA智慧醫療全機構標章

新竹台大分院專科護理師與病人進行自然口語交談，透過AI 系統即時擷取語音內容。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院生醫醫院於2021年5月成立「智慧醫療創新中心」，作為智慧醫療發展的專責與跨域整合平台，多年來系統性串聯臨床需求、資訊科技與跨部門協作，秉持「以所有人為中心」的核心精神，持續推動智慧醫療策略規劃與落地實踐，這次於第26屆國家醫療品質獎（NHQA）智慧醫療類評選中，榮獲「區域醫院級智慧醫院全機構標章」。

新竹台大分院表示，生醫醫院在總院全力支持下，透過智慧醫療創新中心的統籌規劃與跨部門協作，自2022年起，由檢驗檢查與急診服務流程切入，建置智能採血暨檢體分類系統，並於疫情期間導入一站式智慧組合屋，優化急診分流與照護動線。

2023年進一步深化急診、手術及門診領域之智慧應用，透過AI輔助腦出血即時判讀，以及虛實整合之智慧手術與視訊門診服務，強化急重症照護與臨床決策效率，同年智慧醫療創新中心更取得特色中心認證；2024年則擴展至門診、住院與教學研究領域，導入近紅外光譜藥品辨識、生成式AI教育整合平台，以及智慧化消毒與送藥機器人，全面提升用藥安全、教學效能與住院照護品質。

智慧醫療創新中心主任譚慶鼎表示，歷經3年系統性推動，累積取得9項智慧解決方案組標章，涵蓋至少6項智慧醫療領域，此次獲得的智慧醫療全機構認證，展示智慧醫療服務已涵蓋門診、急診、住院、手術、檢驗、檢查，也包含臨床教育、研究發展以及社區健康促進。

此外，在智慧醫療類－智慧解決方案組中，新竹台大分院與女媧創造共同推動「RoboCompanion智護同行－AI機器人打造高齡陪伴新日常」榮獲「銀獎」殊榮。此案由智慧醫療創新中心顧問賴秀昀共同參與規劃與推動，將社交輔助機器人導入高齡照護，聚焦於四大實務場域—社區健康長者、失智據點、精神科日間留院及護理之家，不僅提高行政效率、增進男性長者參與率，更顯著改善住民憂鬱情緒與幸福感，開啟高齡照護智慧轉型新契機。

院長洪冠予表示，獲獎成果肯定新竹台大分院在各項醫療服務流程中導入智慧科技的實質成效，更凸顯智慧醫療創新中心在制度設計、專案輔導、跨部門整合與成果轉化上的關鍵角色，成功將科技應用深度融入臨床照護與醫療管理。

新竹台大分院運用病人檢查影像快速生成 3D 立體影像，並同步呈現於混合實境。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「RoboCompanion 智護同行」AI 機器人，導入簡易程式積木課程，陪伴長者學習，提升生活參與感與自信心。（新竹台大分院提供）

