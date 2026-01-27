自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

4歲童罹罕病「存活率僅3成」 北榮團隊治療 救回生命

2026/01/27 05:30
4歲童罹罕病「存活率僅3成」 北榮團隊治療 救回生命

▲顏秀如醫師說明全球極為罕見「卡波西樣淋巴管瘤」案例。（北榮提供）

記者侯家瑜／台北報導

4歲童罹罕病「存活率僅3成」 北榮團隊治療 救回生命

▲詹小弟2022年到2025年的治療狀況。（北榮提供）

4歲的詹小弟罹患全球極為罕見的全身性「卡波西樣淋巴管瘤」（KLA），此病屬於侵襲性高的淋巴管異常增生疾病，雖為良性，卻可能侵犯多個器官，嚴重時甚至危及生命。而他在台北榮總醫療團隊的協助下，狀況明顯改善，如今已能正常生活。

4歲童罹罕病「存活率僅3成」 北榮團隊治療 救回生命

▲詹小弟（前排右5）及楊同學（前排左4）與醫療團隊合影。（北榮提供）

確診「卡波西樣淋巴管瘤」

北榮兒童血液腫瘤科主任顏秀如指出，詹小弟自媽媽懷孕、超音波產檢時發現肋膜積液，出生後，即接受引流治療後返家，但皮膚可見特殊病灶；4歲時，因跌倒住院，影像再度發現雙側肋膜積液持續惡化。經過外院治療2年，服用血管瘤藥物仍無改善，呼吸愈發困難，詹小弟被轉至台北榮總求助。

顏秀如在詳細詢問病史、重新檢視影像後，初判詹小弟是罹患罕見的淋巴管異常增生疾病，立即安排住院，並啟動多專科團隊檢查。透過抽血、肋膜液分析、胸部核磁共振、皮膚切片與次世代基因檢測，最終確診為卡波西樣淋巴管瘤。

治療後 肋膜積液大減、骨密正常

檢查發現，詹小弟除血栓指數異常外，胸腔反覆出現乳狀積液，肺部佈滿異常淋巴管組織，脾臟有多處囊腫，脊椎也出現蝕骨性病變與嚴重骨鬆。自2023年8月起，接受mTOR抑制劑合併靜脈注射雙磷酸鹽治療後，呼吸狀況明顯改善，肋膜積液大幅減少，骨密度也恢復正常，如今已能正常上學、跑跳運動。

顏秀如昨天也分享22歲楊同學的案例，她自9歲起，因反覆不明原因胸水四處求醫，16歲因嚴重喘促入住北榮加護病房才確診KLA。歷經多種治療效果有限，直到2022年使用自費MEK抑制劑後，病況大幅改善，目前已回歸正常大學生活。

顏秀如指出，卡波西樣淋巴管瘤全球病例極少，患者多為兒童與青少年，發病年齡中位數僅6.5歲，5年存活率僅約51%，整體存活率更只有34%，病人常因呼吸衰竭或大量出血而喪命。北榮已向罕見疾病基金會提出申請，盼將此病納入罕病名單，提升辨識度，並爭取藥物補助，讓更多病人能及早被救回。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中