4歲童罹罕病「存活率僅3成」 北榮團隊治療 救回生命

4歲的詹小弟罹患全球極為罕見的全身性「卡波西樣淋巴管瘤」（KLA），此病屬於侵襲性高的淋巴管異常增生疾病，雖為良性，卻可能侵犯多個器官，嚴重時甚至危及生命。而他在台北榮總醫療團隊的協助下，狀況明顯改善，如今已能正常生活。

北榮兒童血液腫瘤科主任顏秀如指出，詹小弟自媽媽懷孕、超音波產檢時發現肋膜積液，出生後，即接受引流治療後返家，但皮膚可見特殊病灶；4歲時，因跌倒住院，影像再度發現雙側肋膜積液持續惡化。經過外院治療2年，服用血管瘤藥物仍無改善，呼吸愈發困難，詹小弟被轉至台北榮總求助。

顏秀如在詳細詢問病史、重新檢視影像後，初判詹小弟是罹患罕見的淋巴管異常增生疾病，立即安排住院，並啟動多專科團隊檢查。透過抽血、肋膜液分析、胸部核磁共振、皮膚切片與次世代基因檢測，最終確診為卡波西樣淋巴管瘤。

檢查發現，詹小弟除血栓指數異常外，胸腔反覆出現乳狀積液，肺部佈滿異常淋巴管組織，脾臟有多處囊腫，脊椎也出現蝕骨性病變與嚴重骨鬆。自2023年8月起，接受mTOR抑制劑合併靜脈注射雙磷酸鹽治療後，呼吸狀況明顯改善，肋膜積液大幅減少，骨密度也恢復正常，如今已能正常上學、跑跳運動。

顏秀如昨天也分享22歲楊同學的案例，她自9歲起，因反覆不明原因胸水四處求醫，16歲因嚴重喘促入住北榮加護病房才確診KLA。歷經多種治療效果有限，直到2022年使用自費MEK抑制劑後，病況大幅改善，目前已回歸正常大學生活。

顏秀如指出，卡波西樣淋巴管瘤全球病例極少，患者多為兒童與青少年，發病年齡中位數僅6.5歲，5年存活率僅約51%，整體存活率更只有34%，病人常因呼吸衰竭或大量出血而喪命。北榮已向罕見疾病基金會提出申請，盼將此病納入罕病名單，提升辨識度，並爭取藥物補助，讓更多病人能及早被救回。

