健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》女網紅憋尿直播 釀泌尿道感染併血尿！醫談保養3步

2025/10/15 19:26

近日有年僅25歲的女網紅憋尿做直播，造成泌尿道感染，合併血尿；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

近日有年僅25歲的女網紅憋尿做直播，造成泌尿道感染，合併血尿；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網紅、直播主或直播帶貨，是不少年輕人嚮往的行業，不過長時間且高壓的工作模式，也可能埋下健康隱憂。一名約25歲的女性直播主，每次直播至少五個小時，為避免粉絲流失而不敢上廁所，長期憋尿導致泌尿道感染，甚至合併膀胱過動，出現頻尿與血尿等症狀。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，年輕女性因工作型態憋尿而引發泌尿道感染的情況並不罕見。長時間憋尿會讓膀胱黏膜反覆受損，細菌更容易附著，一旦急性發作未能徹底控制，就很容易在短時間內復發。這名患者初診時已合併急性症狀，並提到先前雖曾服用抗生素，但僅暫時改善，一個月內即急性發作兩次以上。因此治療初期先使用較新一代抗生素穩定病情，後續則安排玻尿酸灌注療程，以降低復發機率。

顧芳瑜說明，「玻尿酸灌注」主要適用於反覆泌尿道感染與間質性膀胱炎。治療方式為將玻尿酸經由導尿管注入膀胱，讓其分子附著於膀胱黏膜表面，形成保護層，減少細菌黏著並促進黏膜修復。治療後需憋尿約半小時並翻身移動，讓玻尿酸均勻附著後再透過上廁所排出。療程初期建議每週一次，持續約一個月，之後可依病況調整為每一至兩個月一次。

他提醒，女性因尿道較短，加上憋尿與飲水不足，更容易成為泌尿道感染的高風險族群，日常保養不可忽視。避免憋尿、多補充水分、定時排尿是基本原則；若工作性質難以中斷，應事先規劃如廁時間。以直播性質的工作為例，可考慮安排助手或嘉賓中場串場換取空檔，讓身體適時喘息。他也強調，切勿依賴止痛藥或拖延就醫，一旦出現血尿、下腹痛或發燒等警訊，務必及早治療，以免感染反覆惡化。

泌尿科醫師顧芳瑜提醒，女性因尿道較短，加上憋尿與飲水不足，更容易成為泌尿道感染的高風險族群；示意圖，圖中人物與新聞無關。（顧家醫療提供）

泌尿科醫師顧芳瑜提醒，女性因尿道較短，加上憋尿與飲水不足，更容易成為泌尿道感染的高風險族群；示意圖，圖中人物與新聞無關。（顧家醫療提供）

