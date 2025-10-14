健康網》垃圾食物越吃越快樂？ 研究揭大腦上癮戒不掉真相

仁禾診所肝膽腸胃科醫師郭東恩指出，高糖份、高脂肪的飲食除會讓人變胖，也會降低睡眠品質，進而增加負面情緒；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕甜食、炸雞、洋芋片等零食或垃圾食物不僅色香味俱全，也常讓人難以抗拒，一口接一口的停不下來。你以為只是飢餓感作祟，但其實隱藏了你不知道的真相。仁禾診所醫師郭東恩指出，根據研究顯示，只要吃特定食物，大腦的獎賞迴路就會受到影響，認為這些食物帶來更多愉悅感，其他食物帶來的滿足感會下降，即使恢復正常飲食，腦部變化也不會馬上恢復。

哪些食物最容易影響大腦？郭東恩於臉書專頁「仁禾診所」發文表示，主要就是高熱量、高糖份的食物，例如：油炸類、麵包、蛋糕等，會讓人想要一吃再吃，也就是使人對垃圾食物「上癮」；而且維持這樣的飲食模式後，突然停止食用也會造成不適感。

請繼續往下閱讀...

郭東恩進一步指出，根據研究結果，高糖份、高脂肪的飲食除了會讓人變胖之外，也會降低睡眠品質，並可能加深睡眠障礙，進而增加負面情緒。而負面情緒又可能讓人更想暴飲暴食、攝取垃圾食物，形成吃垃圾食物、睡不好、憂鬱的惡性循環，也因此肥胖與心血管疾病風險會提高。

如何避免這種惡性循環？郭東恩說，如果平常喜歡吃這類食物，想要突然完全戒除是件很困難的事，反而可能造成報復性飲食。因此，建議可以從降低頻率與份量開始，且進食前先攝取原型食物，讓自己有飽足感，再淺嚐一些垃圾食物滿足口腹之慾。

此外，郭東恩也補充建議，或許可以從替換零食著手，改成原味優格與水果，不僅有助健康，天然甜味又能補充維生素與改善腸道環境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法