健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》柑橘類白筋、果皮別丟棄 抗糖、護血管好物

2025/10/14 18:45

橘子、柳丁的白色筋膜過去常被嫌苦或不好看而剝掉；圖為情境照。（圖取自freepik）

橘子、柳丁的白色筋膜過去常被嫌苦或不好看而剝掉；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你吃橘子或柳丁時，是不是習慣把白筋、果皮全部剝掉。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，這些看似「沒用」的部分，其實是水果最珍貴的營養核心，富含果膠、膳食纖維及多種植物化學物質，能幫助穩定血糖、降低膽固醇、抗發炎、護血管，甚至促進肝腎健康，是天然的「身體修復膠囊」。

白筋＝水果防護衣，也是人體保健寶庫

張家銘表示，橘子、柳丁的白色筋膜過去常被嫌苦或不好看而剝掉，但研究顯示，這層白色海綿狀組織富含：橙皮苷（hesperidin）、桔皮素（tangeretin）、諾比利汀（nobiletin）：抗氧化、抗發炎、改善血管循環；而果膠與膳食纖維，則可穩定血糖、促進腸道健康。簡單來說，它就像水果的防護衣，也能在人體內對抗代謝壓力與老化。

果皮與果核的隱藏保健力

不只白筋，橘子果皮、柚子籽，甚至櫻桃、梅子、水蜜桃的果核，也蘊含植物活性成分，如檸檬烯、沒食子酸，能：改善血脂、肝指數與代謝功能；增強抗氧化能力，對抗自由基傷害；幫助血管修復、提升循環。臨床觀察也顯示，保留果皮與白筋的人，常有飯後不易昏沉、運動後恢復快、皮膚狀態佳、傷口癒合加速等微妙健康回饋。

果皮與白筋中的植物化合物能活化葡萄糖轉運蛋白、抑制脂肪生成基因，甚至延緩神經退化，是天然的抗糖、降壓、護血管與抗老化利器；圖為情境照。（圖取自freepik）

果皮與白筋中的植物化合物能活化葡萄糖轉運蛋白、抑制脂肪生成基因，甚至延緩神經退化，是天然的抗糖、降壓、護血管與抗老化利器；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常吃法建議

●保留白筋：直接吃橘子、柳丁即可。

●檸檬皮泡水：促進肝臟排毒。

●果皮烘乾磨粉：加入優格、麥片或豆漿。

●果核粉：經烘烤去毒後，可做能量棒或混入抹茶粉。

張家銘提醒，高血脂患者食用果核或果皮粉時，注意避開藥物服用時間，以免影響吸收。

被忽略的天然保健力

最新研究指出，果皮與白筋中的植物化合物能活化葡萄糖轉運蛋白、抑制脂肪生成基因，甚至延緩神經退化，是天然的抗糖、降壓、護血管與抗老化利器。從剝掉的白筋、果皮找回身體自癒力，學會重新接納水果的完整樣貌，或許就是日常健康最簡單卻最強的秘密武器。

