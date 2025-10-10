不只影響肺！吸菸也會增加喪失視力風險

吸煙除了會對肺造成不良影響外，也對眼睛有害。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然大家都知道，吸菸會對肺造成不良影響，但很多人不知道吸煙也對眼睛有害。煙霧中的有毒化學物質進入血液，會損害視網膜、水晶體和黃斑部的敏感組織。久而久之會增加眼睛生病的可能，包括老年黃斑部病變（AMD）和青光眼，這些疾病都可能導致永久性視力喪失。

根據《印度時報》（TOI）報導，發表在眼科學期刊上的1項研究表明，吸菸是AMD發生和發展過程中重要可改變因素。煙草化合物會引發發炎，減少流向眼部細小血管的血流量，並損害視神經，而尼古丁則會升高血壓和心率，進一步損害眼部健康。

「年齡相關性黃斑部病變」是導致視力障礙的主要原因，而吸煙會顯著增加罹病風險。遺傳因素在老年性黃斑部病變 （AMD）病例中佔比高達70%，但吸煙會加劇這種風險，尤其是在有遺傳傾向的人群中。美國國立衛生研究院發表1項研究表明，約三分之一的AMD病例與遺傳因素和吸菸有關。

吸菸也會降低AMD治療的效果，「早期介入」和「改變生活方式」，做到這兩點顯得更加重要。透過戒煙，人們可以減緩病情的進展並降低嚴重視力障礙的風險。

另外直接接觸香菸，會導致眼表刺激和乾燥。手上的尼古丁和焦油殘留也會污染隱形眼鏡，導致灼熱感、發紅和不適。發表在《美國醫學會期刊．眼科學》上的1項研究表明，即使是兒童接觸到的少量二手菸，也會損害視網膜的血管，增加日後患眼部疾病的風險。

降低吸菸相關眼疾風險最有效的方法是徹底戒菸。無論年齡，戒煙都可以減緩眼部疾病的進展，並降低AMD或青光眼的可能性。

