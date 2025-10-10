自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

超神！台中媽媽自然產 隔8年再生國慶寶寶

2025/10/10 14:42

樊姓媽媽接連產下兩名國慶寶寶，姊弟倆相見歡。（記者張軒哲攝）

樊姓媽媽接連產下兩名國慶寶寶，姊弟倆相見歡。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕今（10）日雙十國慶，台中市童綜合醫院也接二連三地喜迎國慶寶寶的到來，讓產房與嬰兒室都熱鬧非凡，一共誕生4名國慶寶寶。今日5點22分37歲樊姓媽媽自然產生下3222公克重的小壯丁，是媽媽的第二胎，特別的是樊媽媽8年前也是自然產下國慶女寶寶，8年後的今天又再自然產下了國慶男寶寶，不僅湊成了一個好字，而且連兩胎都是國慶寶寶，並且還是自然產下，機率幾乎微乎其微，讓醫護人員驚呼連連。

樊媽媽表示，預產期本來是在10月11日，沒想到孩子自己選擇了國慶日誕生，以後姊弟可以一起慶生，阿嬤也很開心，直呼好巧合

童綜合醫院醫師許俊正說，相隔8年連兩胎都是國慶日出生，而且還都是自然生產，真的非常難得。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中