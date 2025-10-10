超神！台中媽媽自然產 隔8年再生國慶寶寶

樊姓媽媽接連產下兩名國慶寶寶，姊弟倆相見歡。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕今（10）日雙十國慶，台中市童綜合醫院也接二連三地喜迎國慶寶寶的到來，讓產房與嬰兒室都熱鬧非凡，一共誕生4名國慶寶寶。今日5點22分37歲樊姓媽媽自然產生下3222公克重的小壯丁，是媽媽的第二胎，特別的是樊媽媽8年前也是自然產下國慶女寶寶，8年後的今天又再自然產下了國慶男寶寶，不僅湊成了一個好字，而且連兩胎都是國慶寶寶，並且還是自然產下，機率幾乎微乎其微，讓醫護人員驚呼連連。

樊媽媽表示，預產期本來是在10月11日，沒想到孩子自己選擇了國慶日誕生，以後姊弟可以一起慶生，阿嬤也很開心，直呼好巧合

童綜合醫院醫師許俊正說，相隔8年連兩胎都是國慶日出生，而且還都是自然生產，真的非常難得。

