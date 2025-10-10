健康網》「肺腺癌」沒抽菸也中鏢！ 營養師教3飲食護肺抗癌

大豆異黃酮具抗氧化功效，可降低致癌風險。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕資深男星「好小子」顏正國驚傳因肺腺癌四期病逝，消息震驚各界。許多人以為只有吸菸者才要擔心肺癌，但事實上，肺腺癌正悄悄成為非吸菸族群的頭號殺手。營養師高敏敏在臉書專頁發文，與胸腔外科醫師杜承哲共同提醒民眾，肺腺癌是「沉默的殺手」初期幾乎沒有症狀，一旦確診往往已是中晚期。可多吃地中海飲食、補充Omega-3脂肪酸、多吃大豆製品。

肺腺癌主要4大成因：不是只跟菸有關

杜承哲指出，肺腺癌的致病因素，許多都藏在生活裡：

請繼續往下閱讀...

1、室內空污：長期吸入廚房油煙、線香氣體，容易造成肺部慢性發炎。

2、室外空污：工廠與汽機車廢氣中的懸浮微粒，是肺細胞突變的重要元凶。

3、抽菸與二手菸：焦油與致癌物直接損害肺組織。

4、遺傳因素：若家族中有人罹癌，自身風險也會提高。

許多患者早期以為只是感冒或氣喘，直到出現長期咳嗽、食慾差、體重下降、胸悶胸痛等症狀，才被確診為肺腺癌。杜承哲強調：「早期發現，治癒率可達8成以上，定期檢查是關鍵！」

多吃蔬果、全穀與好油脂，幫助抗發炎。（圖取自freepik）

營養師教你這樣吃！打造抗發炎「護肺餐」

高敏敏表示，飲食是預防癌症的重要防線。她建議以抗發炎、抗氧化飲食為主，減少細胞突變風險。

這樣吃遠離肺腺癌：

●地中海飲食法：多吃蔬果、全穀與好油脂，幫助抗發炎。

●補充Omega-3脂肪酸：像鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽等，有助穩定細胞健康。

●多吃大豆製品：大豆異黃酮具抗氧化功效，可降低致癌風險。

這些食物要少碰：

●加工肉與內臟類：脂肪、鹽分高，長期攝取會增加罹癌風險。

●啤酒、蘋果酒：含乙醇、乙醛，易誘發細胞癌變。

●高鹽飲食：會提高體內發炎反應與血壓負擔。

生活中這樣做 養出乾淨好肺

除了吃對，日常保養也不能少。專家提醒：

●遠離空污與油煙，避免長時間暴露。

●戒菸或減少菸害暴露，守護自己與家人。

●出門戴對口罩：防空污需使用「PM2.5防護口罩」，不是一般醫用口罩！

●規律運動：強化肺循環、提升免疫力。

●定期健檢：高風險族群應安排低劑量電腦斷層（LDCT）。

「每天吸的空氣，可能正在傷你的肺」高敏敏表示：「油煙、線香、空污這些平凡的氣味，其實是肺癌最常見的隱形殺手。」她呼籲民眾從今天起，多一份防護、多一份警覺，才能讓肺部保持清淨、呼吸更自在。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法