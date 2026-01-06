自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「自己的爸爸自己救！」醫捐肝救回昏迷父

2026/01/06 16:41

彰基醫學中心近年在器官移植領域成效佳，完成多起活體肝臟移植手術，不僅成功救回病人，也讓多個家庭重拾希望。（彰基提供）

彰基醫學中心近年在器官移植領域成效佳，完成多起活體肝臟移植手術，不僅成功救回病人，也讓多個家庭重拾希望。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「自己的爸爸自己救！」彰化基督教醫學中心日前完成一例活體肝臟移植手術，一名醫師捐出部分肝臟，成功救回因B型肝炎急性惡化、導致肝衰竭並陷入昏迷的父親。這名患者快60歲了，原有B型肝炎病史，日前因急性發作出現嚴重肝功能異常與黃疸，歷經1個月治療仍未改善，轉診至彰基評估肝臟移植。

患者入院後病情迅速惡化，出現肝性腦病變並陷入昏迷。其兒子本身為醫師，清楚了解活體捐肝手術安全性高、後遺症風險低，在信任醫療團隊專業下，毅然決定捐肝救父，經彰基內科加護病房團隊全力穩定病況、完成完整評估後，患者順利接受醫師兒子捐贈的右肝移植。

手術後第3天，原本昏迷的父親甦醒過來，肝功能隨著移植肝臟逐漸恢復正常，體力也在復健治療後明顯改善。

彰基移植中心主任林國華指出，台灣活體肝臟移植技術成熟、安全且合法，相較於捐腎臟或捐心臟以後完全沒辦法再生，肝臟擁有強大再生能力，捐贈後的肝組織在數週內即可恢復原狀，捐贈風險極低、後遺症少，捐贈者只要符合法規即可。

彰基體系發言人暨器官勸募移植中心召集人、醫師張尚文強調，捐肝和捐腎或捐心臟完全不同，肝臟具備強大的再生特性，捐完不會少一塊！活體肝臟捐贈不但十分安全，而且健保也有全額給付。許多民眾因為醫療知識的不對稱，對肝臟捐贈仍存有恐懼，國內才會爆發不肖醫師聯合仲介誘騙、拐騙無助的患者前往中國進行非法器官買賣移植，民眾切勿聽信不肖醫師或者仲介的誤導而前往海外進行高風險手術，不但被騙花了冤枉錢，還可能賠上性命。

根據《人體器官移植條例》規定，捐贈者需為受贈者五等親以內的親屬，且年滿20歲以上，以目前醫學的進步，五等親內一般都能夠找到適合的捐贈者，即使是不同血型的，也大部分都能夠利用醫療科技來克服移植後的排斥問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中