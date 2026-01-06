「自己的爸爸自己救！」醫捐肝救回昏迷父

彰基醫學中心近年在器官移植領域成效佳，完成多起活體肝臟移植手術，不僅成功救回病人，也讓多個家庭重拾希望。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「自己的爸爸自己救！」彰化基督教醫學中心日前完成一例活體肝臟移植手術，一名醫師捐出部分肝臟，成功救回因B型肝炎急性惡化、導致肝衰竭並陷入昏迷的父親。這名患者快60歲了，原有B型肝炎病史，日前因急性發作出現嚴重肝功能異常與黃疸，歷經1個月治療仍未改善，轉診至彰基評估肝臟移植。

患者入院後病情迅速惡化，出現肝性腦病變並陷入昏迷。其兒子本身為醫師，清楚了解活體捐肝手術安全性高、後遺症風險低，在信任醫療團隊專業下，毅然決定捐肝救父，經彰基內科加護病房團隊全力穩定病況、完成完整評估後，患者順利接受醫師兒子捐贈的右肝移植。

手術後第3天，原本昏迷的父親甦醒過來，肝功能隨著移植肝臟逐漸恢復正常，體力也在復健治療後明顯改善。

彰基移植中心主任林國華指出，台灣活體肝臟移植技術成熟、安全且合法，相較於捐腎臟或捐心臟以後完全沒辦法再生，肝臟擁有強大再生能力，捐贈後的肝組織在數週內即可恢復原狀，捐贈風險極低、後遺症少，捐贈者只要符合法規即可。

彰基體系發言人暨器官勸募移植中心召集人、醫師張尚文強調，捐肝和捐腎或捐心臟完全不同，肝臟具備強大的再生特性，捐完不會少一塊！活體肝臟捐贈不但十分安全，而且健保也有全額給付。許多民眾因為醫療知識的不對稱，對肝臟捐贈仍存有恐懼，國內才會爆發不肖醫師聯合仲介誘騙、拐騙無助的患者前往中國進行非法器官買賣移植，民眾切勿聽信不肖醫師或者仲介的誤導而前往海外進行高風險手術，不但被騙花了冤枉錢，還可能賠上性命。

根據《人體器官移植條例》規定，捐贈者需為受贈者五等親以內的親屬，且年滿20歲以上，以目前醫學的進步，五等親內一般都能夠找到適合的捐贈者，即使是不同血型的，也大部分都能夠利用醫療科技來克服移植後的排斥問題。

