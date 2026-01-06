自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

A肝病毒很頑強！酒精、低溫殺不死 漂白水消毒才有效

2026/01/06 16:16

疾管署副署長林明誠（中）表示，1000ppm以上漂白水可有效消毒A肝病毒。（記者侯家瑜攝）

疾管署副署長林明誠（中）表示，1000ppm以上漂白水可有效消毒A肝病毒。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025年國內急性病毒性A型肝炎疫情明顯升溫，累計確診已達477例，其中本土病例447例，創下近9年新高。疾管署今（6）日指出，A型肝炎病毒（HAV）在環境中存活力極強，冷凍、酒精都難以殺死，防疫挑戰不小；提醒民眾接種疫苗、落實洗手與飲食衛生，以及避免不安全性行為，是目前防堵疫情擴散的3大關鍵。

疾管署副署長林明誠指出，A肝病毒真的很耐命，在溫度方面，必須加熱至攝氏85度以上並持續1分鐘，病毒才會失去活性；即便在60度的環境中，仍具相當抵抗力。此外，A肝病毒也非常耐寒，即使在-20度冷凍狀態下，仍可存活多年，過去冷凍莓果引發疫情，就是最典型的例子。

不只如此，A肝病毒在化學與環境耐受性上也相當驚人。林明誠說明，病毒可耐受極端酸鹼值，即便在pH 1.0的環境中，仍能存活長達5小時，也不易被一般酒精性乾洗手或清潔劑破壞。因此，民眾若誤以為「噴酒精就安全」，其實並不足以完全防堵A型肝炎。不過，透過正確以肥皂與清水洗手，仍可有效降低手部病毒量，是最基本也最重要的防線。

在消毒方面，林明誠也特別點出「漂白水才有效」，使用濃度1000ppm以上的漂白水，可有效消毒可能受污染的環境與物品。飲食方面，所有食物一定要徹底煮熟，飲用水也需煮沸，才能避免病毒從口入侵。

面對疫情升溫，疾管署提出「防A肝3招」作為民眾自保原則。第一是接種疫苗，提升自身保護力；第二是落實飲食與手部衛生，正確洗手、共食時使用公筷母匙；第三則是避免不安全性行為，以降低病毒暴露風險。

針對疫苗接種策略，疾管署急性傳染病組長楊靖慧說明，尚未具A型肝炎抗體的民眾，可就醫評估接種2劑自費疫苗，兩劑間隔6至12個月，有助有效降低感染風險。一般成人自費疫苗價格約落在每劑1500至2000元，接種1劑後即有9成以上保護力，可維持3至5年；依時程完成2劑接種，免疫力可持續20年以上。

為降低疫情擴散，疾管署也提供符合條件的確定病例接觸者，在可傳染期最後一次接觸後14天內，公費接種1劑A型肝炎疫苗，並呼籲民眾配合疫調與接種措施。

楊靖慧也回顧國內疫苗政策，自1995年6月起，政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種；2018年起，透過民間捐贈疫苗，全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年擴及國小六年級以下低收入戶及中低收入戶兒童。

不過，2020年疾管署免疫力調查顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率僅約30%，其中21至40歲族群抗體陽性率僅約10%，41至50歲也未達4成，顯示青壯年族群仍是感染高風險族群。楊靖慧提醒，許多人在尚未出現症狀前就具有傳染力，與其事後擔心是否曾接觸，不如事先接種疫苗，才是最安心的防護方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中