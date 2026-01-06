A肝病毒很頑強！酒精、低溫殺不死 漂白水消毒才有效

疾管署副署長林明誠（中）表示，1000ppm以上漂白水可有效消毒A肝病毒。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025年國內急性病毒性A型肝炎疫情明顯升溫，累計確診已達477例，其中本土病例447例，創下近9年新高。疾管署今（6）日指出，A型肝炎病毒（HAV）在環境中存活力極強，冷凍、酒精都難以殺死，防疫挑戰不小；提醒民眾接種疫苗、落實洗手與飲食衛生，以及避免不安全性行為，是目前防堵疫情擴散的3大關鍵。

疾管署副署長林明誠指出，A肝病毒真的很耐命，在溫度方面，必須加熱至攝氏85度以上並持續1分鐘，病毒才會失去活性；即便在60度的環境中，仍具相當抵抗力。此外，A肝病毒也非常耐寒，即使在-20度冷凍狀態下，仍可存活多年，過去冷凍莓果引發疫情，就是最典型的例子。

請繼續往下閱讀...

不只如此，A肝病毒在化學與環境耐受性上也相當驚人。林明誠說明，病毒可耐受極端酸鹼值，即便在pH 1.0的環境中，仍能存活長達5小時，也不易被一般酒精性乾洗手或清潔劑破壞。因此，民眾若誤以為「噴酒精就安全」，其實並不足以完全防堵A型肝炎。不過，透過正確以肥皂與清水洗手，仍可有效降低手部病毒量，是最基本也最重要的防線。

在消毒方面，林明誠也特別點出「漂白水才有效」，使用濃度1000ppm以上的漂白水，可有效消毒可能受污染的環境與物品。飲食方面，所有食物一定要徹底煮熟，飲用水也需煮沸，才能避免病毒從口入侵。

面對疫情升溫，疾管署提出「防A肝3招」作為民眾自保原則。第一是接種疫苗，提升自身保護力；第二是落實飲食與手部衛生，正確洗手、共食時使用公筷母匙；第三則是避免不安全性行為，以降低病毒暴露風險。

針對疫苗接種策略，疾管署急性傳染病組長楊靖慧說明，尚未具A型肝炎抗體的民眾，可就醫評估接種2劑自費疫苗，兩劑間隔6至12個月，有助有效降低感染風險。一般成人自費疫苗價格約落在每劑1500至2000元，接種1劑後即有9成以上保護力，可維持3至5年；依時程完成2劑接種，免疫力可持續20年以上。

為降低疫情擴散，疾管署也提供符合條件的確定病例接觸者，在可傳染期最後一次接觸後14天內，公費接種1劑A型肝炎疫苗，並呼籲民眾配合疫調與接種措施。

楊靖慧也回顧國內疫苗政策，自1995年6月起，政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種；2018年起，透過民間捐贈疫苗，全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年擴及國小六年級以下低收入戶及中低收入戶兒童。

不過，2020年疾管署免疫力調查顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率僅約30%，其中21至40歲族群抗體陽性率僅約10%，41至50歲也未達4成，顯示青壯年族群仍是感染高風險族群。楊靖慧提醒，許多人在尚未出現症狀前就具有傳染力，與其事後擔心是否曾接觸，不如事先接種疫苗，才是最安心的防護方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法