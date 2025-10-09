健康網》93％女性肺癌患者不吸菸！ 醫曝快遠離日常「這習慣」

顏正國不幸因肺腺癌過世，專家表示，癌細胞多從肺部周邊悄悄生長，早期幾乎無症狀。（資料照、記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「好小子」顏正國驚傳肺腺癌離世，僅50歲的年紀，從診斷到過世只有短短1年。據此，前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）指出，肺腺癌與抽菸關聯度低，甚至不少病人從未吸菸。由於癌細胞多從肺部周邊悄悄生長，早期幾乎無症狀，一旦出現咳嗽或喘息時，往往已是晚期。要留意遠離廚房油煙、空氣污染、室內燒香，或是化妝品與蜜粉等危險因子。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，肺癌有4種，其中肺腺癌和抽菸關聯較低，且多半從周邊肺葉生長，早期幾乎完全沒有症狀，往往發現時都是晚期。目前國民健康署有公費補助高風險對象2年1次的低劑量電腦斷層掃描 （LDCT），這是目前最有效的早期篩檢方式，能發現小於1公分的病灶。如果不符合補助條件，他也建議民眾可以考慮，在例行健檢時自費做低劑量電腦斷層掃描。

林氏璧以台北市議員林珍羽肺腺癌發現與經歷當例子說明，林珍羽是在例行性健康檢查時，透過低劑量電腦斷層掃描意外發現肺部病灶。初期完全沒有任何症狀，不咳嗽也不會喘。這是因為肺腺癌常長在肺部周邊，未壓迫到氣管或神經，因此，早期沒有痛覺。

台北市議員林珍羽罹患肺腺癌，她是在例行性健康檢查時，透過低劑量電腦斷層掃描意外發現肺部病灶。（取自林珍羽臉書）

當時林珍羽病灶狀況是，掃描片子呈現霧玻璃狀，內部有實心結節，形狀不規則，經建議盡快手術。切除了右上方約5公分的肺葉。由於是早期發現（一期原位癌），癌細胞沒有擴散，因此不需要後續的化療或電療，只需每半年追蹤檢查。她在術後最痛苦的是咳痰，險些被自己的痰噎死。此外，術後肺活量明顯受到影響，剛出院時爬1層樓梯就像爬11層樓一樣喘，需要花時間進行吹氣訓練來恢復肺活量。

肺癌危險因子

林氏璧說明，肺癌已超越肝癌，成為台灣人罹患人數最多的癌症。尤其，肺腺癌與吸菸關聯性較低。在台灣，93%的女性肺癌患者不吸菸。他分析常見致癌危險因子：

●廚房油煙：林珍羽自認是主要元凶，因為她喜歡下廚且經常使用大火爆炒。油煙中的細小粒子吸入肺部會不斷刺激，導致細胞修補頻率過高或機制異常，最終可能癌變。

●空氣污染：如工廠排放、火力發電廠的煙塵、汽機車廢氣等。

●室內空污：例如燒香、點蚊香，若室內通風不良，長期吸入仍有致癌風險。

●化妝品/蜜粉：若化妝品為化學合成且顆粒夠小，有被吸入的風險，建議上妝時可暫時憋氣。

●芳香劑/蠟燭：目前研究證據不明顯，但若是化學合成且含有芳香烴類化合物，仍有致癌風險。

●壓力與過勞：過度的勞累或壓力太大會影響身體修補機制，增加癌細胞增長可能。

肺癌的早期篩檢與預防

林氏璧提到，肺癌早期通常沒有症狀，當出現持續咳嗽、咳血、胸痛、胸悶、呼吸困難、體重減輕等症狀時，有接近6成的比例已經是中晚期（三、四期）。早期篩檢利器為低劑量電腦斷層掃描（LDCT），這是目前最有效的早期篩檢方式，能發現小於1公分的病灶。

國民健康署公費補助對象，具肺癌家族史的高風險群（例如：45至74歲男性、40至74歲女性，父母、子女或兄弟姊妹為肺癌患者）及具重度吸菸史的民眾，符合資格者可於2年內免費接受1次檢查。

林氏璧強調，保持健康生活形態，減輕身心壓力。避免暴露於致癌物質，如甲醛（新裝潢處）。對抗空污使用空氣清淨機，並記得更換濾網；出門在外可配戴口罩防範空污。以上都是預防肺癌的方法。

