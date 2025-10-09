自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肺部無痛覺神經 醫：靜靜變壞才可怕

2025/10/09 13:04

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，研究顯示非吸菸者的肺癌比例逐年上升，尤其是亞洲女性，如長期吸入廚房油煙等，皆是致癌因子；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，研究顯示非吸菸者的肺癌比例逐年上升，尤其是亞洲女性，如長期吸入廚房油煙等，皆是致癌因子；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌、肺腺癌侵害健康不僅來得無聲無息，也高居國人十大癌症死因之首。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，肺癌被稱為「沉默的獵人」，近年研究顯示，非吸菸者的肺癌比例逐年上升，尤其是亞洲女性。據國外研究分析指出，長期吸入二手菸、廚房油煙、PM2.5空污及基因突變（如EGFR、ALK），皆是致癌高危險因子。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，肺癌的最大特徵，就是早期幾乎無聲無息。因肺部缺乏痛覺神經，腫瘤再大也不易察覺。據研究統計，早期肺癌僅佔17%，晚期卻高達82.8%。因此，病人大多在出現持續咳嗽、咳血、胸悶或體重驟降等症狀後就醫，但此時往往已是第三或第四期。

日常留意不適症狀5警訊

黃軒說，據《Nature Medicine》 2020年研究指出，肺腺癌從1公分發展到具侵襲性的腫瘤，可能歷時5-10年。尤其肺腺癌大多生長於肺部外圍，不會壓迫氣管，也不會引起咳嗽，因此難以察覺。當腫瘤侵犯胸膜或轉移至骨頭、腦部時，症狀才明顯出現。因此，肺癌不是突然出現，而是靜靜變壞，並在無聲中入侵。

不抽菸就不會得肺癌？黃軒提及，近年非吸菸者的肺癌比例逐年上升，尤其是亞洲女性。《The Lancet Oncology》2024年的分析指出，長期吸入二手菸、廚房油煙、PM2.5空污及基因突變（如EGFR、ALK），皆是高危險因子。這些刺激會造成慢性發炎、細胞突變，即使不抽菸，也可能讓肺癌悄悄生成。

低劑量電腦斷層助揪元凶

黃軒進一步說明，由於肺癌早期無症狀，唯一能提早偵測的方式就是低劑量電腦斷層（LDCT）。根據研究，LDCT能讓肺癌死亡率下降約20%，在腫瘤不到1公分時就能揪出異常。台灣自2022年起提供公費LDCT篩檢，2025年起吸菸史的標準從30包年放寬為20包年；另，具家族史者，每兩年也能免費檢查一次。

黃軒也提醒，肺癌的可怕不在於進展快，而是長年潛伏。平日應留意微小不適警訊，必要時進行LDCT檢查，有助早一步發現、早一步逆轉疾病威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中