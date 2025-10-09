健康網》肺部無痛覺神經 醫：靜靜變壞才可怕

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，研究顯示非吸菸者的肺癌比例逐年上升，尤其是亞洲女性，如長期吸入廚房油煙等，皆是致癌因子；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌、肺腺癌侵害健康不僅來得無聲無息，也高居國人十大癌症死因之首。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，肺癌被稱為「沉默的獵人」，近年研究顯示，非吸菸者的肺癌比例逐年上升，尤其是亞洲女性。據國外研究分析指出，長期吸入二手菸、廚房油煙、PM2.5空污及基因突變（如EGFR、ALK），皆是致癌高危險因子。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，肺癌的最大特徵，就是早期幾乎無聲無息。因肺部缺乏痛覺神經，腫瘤再大也不易察覺。據研究統計，早期肺癌僅佔17%，晚期卻高達82.8%。因此，病人大多在出現持續咳嗽、咳血、胸悶或體重驟降等症狀後就醫，但此時往往已是第三或第四期。

日常留意不適症狀5警訊

黃軒說，據《Nature Medicine》 2020年研究指出，肺腺癌從1公分發展到具侵襲性的腫瘤，可能歷時5-10年。尤其肺腺癌大多生長於肺部外圍，不會壓迫氣管，也不會引起咳嗽，因此難以察覺。當腫瘤侵犯胸膜或轉移至骨頭、腦部時，症狀才明顯出現。因此，肺癌不是突然出現，而是靜靜變壞，並在無聲中入侵。

不抽菸就不會得肺癌？黃軒提及，近年非吸菸者的肺癌比例逐年上升，尤其是亞洲女性。《The Lancet Oncology》2024年的分析指出，長期吸入二手菸、廚房油煙、PM2.5空污及基因突變（如EGFR、ALK），皆是高危險因子。這些刺激會造成慢性發炎、細胞突變，即使不抽菸，也可能讓肺癌悄悄生成。

低劑量電腦斷層助揪元凶

黃軒進一步說明，由於肺癌早期無症狀，唯一能提早偵測的方式就是低劑量電腦斷層（LDCT）。根據研究，LDCT能讓肺癌死亡率下降約20%，在腫瘤不到1公分時就能揪出異常。台灣自2022年起提供公費LDCT篩檢，2025年起吸菸史的標準從30包年放寬為20包年；另，具家族史者，每兩年也能免費檢查一次。

黃軒也提醒，肺癌的可怕不在於進展快，而是長年潛伏。平日應留意微小不適警訊，必要時進行LDCT檢查，有助早一步發現、早一步逆轉疾病威脅。

