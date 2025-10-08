健康網》腎病不全因糖尿病引起！ 7旬翁腎功能回升 禍首竟是汞

專家表示，若是吃太多深海大魚像是旗魚、鮪魚等，讓血液中甲基汞的含量增高，影響身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多糖尿病患者一旦出現腎臟問題，往往被告知是糖尿病惹的禍。但腎臟科醫師江守山提醒，腎功能惡化並非一定與糖尿病有關，一位7旬翁檢查後根本沒有蛋白尿，所以他的腎臟病不是糖尿病造成的，再查竟發現全血中的汞很高，這才找出真正病因，避免錯誤治療。

江守山於臉書「江守山醫師」發文分享，病人不要把所有的事情都賴到糖尿病。73歲的老先生糖尿病20年，常規服藥中。過去10年出現慢性腎衰竭，去年11月腎臟終於掉到過濾率35，也就是第3期末的慢性腎衰竭。他的醫生跟他解釋說他糖尿10年了，所以腎臟當然會壞掉，也沒辦法治療，以後需要洗腎。

江守山接著說，病人後來就到他的門診來就診，不過他發現老先生根本沒有蛋白尿，所以他的腎臟病不可能是糖尿病造成的糖尿病腎病變。

江守山進一步檢查他的重金屬，發現他全血中的汞很高，經過20週的重金屬螯合治療，全血中的汞降到4.24。腎功能過濾率從35、38、45、最後回到63。也就是腎功能回到第2期。這也間接證明，他的腎衰竭跟糖尿病沒有任何關係。

根據環境部化學物質理署網站表示，根據衛福部食藥署、農委會漁業署的監測發現，深海大型魚類體內有較高濃度的重金屬物質「甲基汞」。林口長庚醫院毒物科主任顏宗海醫師指出，魚當中含有許多omega-3脂肪酸，多吃能夠預防心血管疾病，還能抗癌，只是有某些深海大魚，例如：鯨魚、鯊魚、旗魚、油魚、鮪魚等，牠們在海中存活10-20年，又是食物鏈的頂端，加上現今海洋工業污染嚴重，就可能有甲基汞污染的問題。若是吃太多深海大魚，讓血液中甲基汞的含量增高，將影響身體健康。

顏宗海醫師建議，無論是重金屬或是戴奧辛、多氯聯苯等環境荷爾蒙等，全都容易累積在「內臟」，盡量只吃「魚肉」就好，避免魚頭、魚皮、內臟及脂肪等部位，就能盡量降低吃進有毒化學物質的機率。

