口腔細菌與「癌王」有關？ 研究指胰腺癌風險恐增3倍

最新研究指出，特定口腔菌群與胰臟癌風險顯著相關。專家藉此呼籲，維持定期刷牙與使用牙線等良好口腔衛生習慣至關重要。（圖為情境照，圖中人物與本文無關，圖擷取自freepik網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據福斯新聞網（Fox News）報導，美國紐約大學格羅斯曼醫學院與佩爾穆特癌症中心的一項最新研究發現，口腔中含有特定細菌與真菌的人，罹患胰臟癌的風險可能高出3倍以上。

胰臟癌是致死率最高的癌症之一，由於缺乏有效的早期篩檢方法，且治療選項有限，尋找新的可改變風險因素至關重要。這項研究成果已發表於《美國醫學會雜誌：腫瘤學》（JAMA Oncology）。

研究人員分析了參與2項大型癌症研究、超過12萬名健康成年人的唾液樣本，並對他們進行了長達約九年的追蹤。他們比對了其中445名後來罹患胰臟癌的患者，與445名健康參與者的口腔微生物組。最終，研究團隊識別出27種與胰臟癌風險升高或降低顯著相關的細菌與真菌。

研究共同作者安智榮博士（Dr. Jiyoung Ahn）表示，根據這27種微生物建立的風險評分，得分較高的人罹患胰臟癌的風險是得分較低者的3.5倍。

僅為「相關性」非因果 但凸顯口腔衛生重要

研究作者特別強調，此研究存在局限性，目前僅建立了口腔微生物與胰臟癌風險之間的「相關性」（correlation），而非直接的「因果關係」（cause and effect），未來需要更多研究來證實。

儘管如此，安智榮博士指出，口腔微生物組分析未來或可作為一種非侵入性的生物標記，用以識別需要加強監測的高風險族群。未參與研究的美國牙醫學會發言人庫瑪博士（Dr. Purnima Kumar）也證實：「我們不能將口腔或口腔疾病，與身體其他部位發生的疾病分開看待。」

專家們一致呼籲，此研究再次凸顯了維持良好口腔衛生的重要性，包含定期刷牙、使用牙線及接受牙科檢查，這些都是民眾可以主動採取的健康行動。

