健康網》百香果護血管還能做拌醬 營養師：腎病患者勿過量
〔健康頻道／綜合報導〕酸酸甜甜的百香果，是開胃好選擇，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」分享，除了鮮食、打果汁；搭配其他食材，調製成拌醬，還能品嚐百香果的不同風味。營養師高敏敏於臉書指出，百香果不僅富含維他命C、抗發炎、高纖維、低GI，還能保護心血管、眼睛、排毒養顏。但洗腎、腎病患者，要注意攝取量。
農糧署分享百香果拌醬做法：砂糖1匙+檸檬1顆（取檸檬汁）+百香果6顆+適量蜂蜜攪拌均勻。
搭小黃瓜
1.小黃瓜切0.5公分片狀後，加鹽殺青約30分鐘。
2.飲用水沖洗瀝乾。
3.拌入百香果醬冷藏約12小時。
搭苦瓜
1.苦瓜切薄片。
2.滾水汆燙30 秒後冰鎮瀝乾。
3.拌入百香果醬冷藏約4小時。
搭南瓜
1.南瓜切薄片後加鹽，殺青約2小時。
2.飲用水沖洗擰乾。
3.拌入百香果醬冷藏一天。
