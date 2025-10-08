自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》百香果護血管還能做拌醬 營養師：腎病患者勿過量

2025/10/08 07:24

農糧署指出，除了鮮食、打果汁；搭配其他食材，調製成拌醬，還能品嚐百香果的不同風味。（圖取自freepik）

農糧署指出，除了鮮食、打果汁；搭配其他食材，調製成拌醬，還能品嚐百香果的不同風味。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕酸酸甜甜的百香果，是開胃好選擇，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」分享，除了鮮食、打果汁；搭配其他食材，調製成拌醬，還能品嚐百香果的不同風味。營養師高敏敏於臉書指出，百香果不僅富含維他命C、抗發炎、高纖維、低GI，還能保護心血管、眼睛、排毒養顏。但洗腎、腎病患者，要注意攝取量。

農糧署分享百香果拌醬做法：砂糖1匙+檸檬1顆（取檸檬汁）+百香果6顆+適量蜂蜜攪拌均勻。

搭小黃瓜

1.小黃瓜切0.5公分片狀後，加鹽殺青約30分鐘。

2.飲用水沖洗瀝乾。

3.拌入百香果醬冷藏約12小時。

搭苦瓜

1.苦瓜切薄片。

2.滾水汆燙30 秒後冰鎮瀝乾。

3.拌入百香果醬冷藏約4小時。

搭南瓜

1.南瓜切薄片後加鹽，殺青約2小時。

2.飲用水沖洗擰乾。

3.拌入百香果醬冷藏一天。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中