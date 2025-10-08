健康網》百香果護血管還能做拌醬 營養師：腎病患者勿過量

農糧署指出，除了鮮食、打果汁；搭配其他食材，調製成拌醬，還能品嚐百香果的不同風味。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕酸酸甜甜的百香果，是開胃好選擇，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」分享，除了鮮食、打果汁；搭配其他食材，調製成拌醬，還能品嚐百香果的不同風味。營養師高敏敏於臉書指出，百香果不僅富含維他命C、抗發炎、高纖維、低GI，還能保護心血管、眼睛、排毒養顏。但洗腎、腎病患者，要注意攝取量。

農糧署分享百香果拌醬做法：砂糖1匙+檸檬1顆（取檸檬汁）+百香果6顆+適量蜂蜜攪拌均勻。

搭小黃瓜

1.小黃瓜切0.5公分片狀後，加鹽殺青約30分鐘。

2.飲用水沖洗瀝乾。

3.拌入百香果醬冷藏約12小時。

搭苦瓜

1.苦瓜切薄片。

2.滾水汆燙30 秒後冰鎮瀝乾。

3.拌入百香果醬冷藏約4小時。

搭南瓜

1.南瓜切薄片後加鹽，殺青約2小時。

2.飲用水沖洗擰乾。

3.拌入百香果醬冷藏一天。

