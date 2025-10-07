自由電子報
健康醫療
傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗明年「升級」！ 擬採購20萬劑 羅一鈞曝優先接種對象

2025/10/07 11:29

疾管署署長羅一鈞透露，已將「加強型流感疫苗」列為明年度疫苗政策重點，規劃導入20萬劑，優先供65歲以上長照安養機構住民施打。（記者邱芷柔攝）

疾管署署長羅一鈞透露，已將「加強型流感疫苗」列為明年度疫苗政策重點，規劃導入20萬劑，優先供65歲以上長照安養機構住民施打。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕公費流感疫苗明年要「升級」了！疾管署署長羅一鈞今（7日）透露，已將「加強型流感疫苗」列為明年度疫苗政策重點，規劃導入20萬劑，優先供65歲以上長照安養機構住民施打，同時也打算加碼接種處置費，若預算順利通過，6歲以下幼兒每劑補助將從100元翻倍為200元，其餘年齡層則從100元調至150元。

由於年長者免疫反應下降，接種後保護力不如年輕族群，歐美多國已將含佐劑、高劑量、基因重組等加強型疫苗納入長者公費接種；感染症醫學會今（7日）與立法委員林月琴、李彥秀、王正旭共同召開記者會，呼籲民眾盡速接種流感疫苗，並公開支持免疫加強型流感疫苗納入公費，以提升65歲以上長者的保護效果。

羅一鈞指出，疾管署去年上半年已委託CDE（醫藥品查驗中心）完成疫苗成本效益評估，今年3月27日ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議也決議，將「加強型流感疫苗」列為新疫苗政策優先項目。依「傳染病防治法」規定，經評估具成本效益並獲ACIP通過者，可於次年度編列預算，因此疾管署也將比照國際趨勢，在明年度預算中編入經費，作為疫苗升級的第一步。

若以全面轉換長者流感疫苗為加強型估算，經費將從12億元增加到21億元，一口氣多出9億元。羅一鈞說，雖然行政院另撥付8.4億元疫苗接種處置費、9億元發展大流感疫苗經費，但未針對新疫苗挹注專款，因此將先採小規模導入方式試辦，優先讓65歲以上長照機構住民接種。

他表示，目前國內共有兩款加強型流感疫苗取得藥證，分別為高劑量型與佐劑型，在有限預算下，明年將先導入約20萬劑，經費約6900萬元，由疫苗基金結餘支應。疾管署也將委託學研機構進行長者對加強型疫苗的認知與接種意願調查，掌握接受度，並作為未來加強型與一般型疫苗採購比例的重要依據。

羅一鈞補充，相關預算已完成編列，後續仍需立法院支持，疾管署也會持續向行政院爭取更多疫苗基金挹注，並依菸捐收入情況爭取提高分配比例，讓疫苗政策能順利落實。

65歲以上長者是流感重症高風險族群，但疾管署統計，去年接種率不到45%，仍遠低於WHO建議的75%目標。羅一鈞指出，長者接種意願往往受「三個升」影響，疫情升溫、輿論升高、疫苗升級，像今年流感提前流行，開打短短4天就打出百萬劑、創5年新高，顯示疫情與討論熱度確實能帶動接種，為鼓勵基層推廣接種，疾管署也自10月1日至12月31日推出「左流右新」獎勵方案，65歲以上長者同日接種流感和新冠疫苗，院所可獲每人50元獎勵金，經費由疫苗基金支應。

